İBB, afet durumlarında kesintisiz iletişimi sağlayacak

İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesi ve iştirak şirketi İSBAK, atıl durumdaki 2007 model ağır vasıta aracı teknoloji üssüne dönüştürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kriz ve afet durumunda kesintisiz iletişim sağlamak için tasarlanan İtfaiye Komuta ve Haberleşme Aracı’nı inceledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı, 29 Mayıs 2009'da lağvedilen Sivil Savunma Müdürlüğü'nden devraldığı atıl durumdaki 3 araçtan birini “teknoloji üssü”ne dönüştürdü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kriz ve afet durumunda kesintisiz iletişim sağlamak için tasarlanan “İtfaiye Komuta ve Haberleşme Aracı”nı, park halinde olduğu AKOM önünde inceledi.

İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'tan araçla ilgili teknik bilgiler alan İmamoğlu, “Sahada eksikliğine dair, Daire Başkanımızla birkaç kez sohbetini etmiştik. Böyle bir girişim, böyle bir yatırım yapacağını bize aktarmıştı. Şimdi sonucunu görmek, memnuniyet verici” dedi.

“KENDİ İÇİNDE ÇÖZME KABİLİYETİ GURUR VERİCİ”

Teknolojik aracın İSBAK yapılan iş birliği ile tasarlanmasının önemli olduğuna vurgu yapan İmamoğlu,

“Çok konuyu kendi içimizde çözebilecek kabiliyete sahip olmayı görmek de gurur verici. Afetlerde, başka şehirlere gittiğimizde orada çalışma anında, İstanbul'un kendi iç mekanizmalarındaki ihtiyaç hallerinde çok işe yarayacağını düşündüğümüz araçlardan biri oldu.

Hani derler ya; ‘Allah hiç göstermesin.' Ama olduğunda da ihtiyaç duyulan işler bunlar. Belki de İstanbul’a geniş anlamda bir bakışla, ‘Bundan acaba 1 mi böyle birkaç tane daha mı' diye analizini yapıp, ona göre hareket etmeniz gerekecek. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KAPSAMA ALANI SORUNU YAŞANMAYACAK

4×4 özelliğe sahip araç, 29 Mayıs 2009'da lağvedilen Sivil Savunma Müdürlüğü'nden İstanbul İtfaiyesi'ne geçen atıl durumdaki 3 araçtan biri. Üst yapısında yapılan değişikler ile aracın arka şasesinde 60 santimetre uzatma yapıldı.

İstanbul İtfaiyesi ve İBB iştiraki İSBAK tarafından geliştirilen 2007 model araç ile kriz komuta merkezi, mobil hale gelecek. Araç, afet ve kriz durumlarında ülkenin her yerinde hizmet verebilecek. Uydu telefonu, telsiz ve GSM hatları arasında iletişim kurulabilecek. Kapsama alanı sorunu yaşanmayacak.

Şebeke-jeneratör-UPS (kesintisiz güç kaynağı) güç beslemesi bulunan araç, güneş paneli ile aracın üstünde kullanılan cihazların enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Araçta, bulunduğu noktadan 20 kilometre çapında çalışan personelin birbiri ile iletişim kurmasına imkan sağlayan telsiz rölesi (telsizler arası sinyal güçlendirici) yer alıyor.

Araçta, AFAD'ın kurduğu ortak telsiz haberleşme kanalına erişebilecek telsize sahip 2 adet uydu telefonu bulunuyor. İBB network ağında çalışan 4,5 G internet ağı, İBB Wifi ağına bağlanabiliyor. Ayrıca internet erişiminin ve GSM ağının olmadığı alanlarda kullanmak üzere, uydu internetine bağlanma özelliği bulunuyor.