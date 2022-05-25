İBB, AKP-MHP engeline takıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Çekirge” isimli ekonomik ömrünü tamamlamış tarama gemisini 6 milyon TL’ye satışa çıkardı. İDO’nun artan bakım maliyeti ve düşen cirolar nedeniyle İBB’ye devretmek istediği 2 feribotun satışına ise İBB Meclisi’ndeki AKP-MHP grubu onay vermedi.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, “Çekirge” isimli tarama gemisini açık teklif usulü ile satmak üzere ihaleye çıkıyor.

Tahmini olarak 6 milyon TL bedel biçilen gemi için 7 Haziran'da ihale düzenlenecek.

İhaleye katılmak isteyenler için geçici teminat bedeli de 600 bin TL olarak belirlendi. İhale ilanında geminin ekonomik ömrünü tamamlamış olduğu belirtildi.

Tarama aracı olarak kullanılan gemi, 1974 yılında Almanya'da inşa edilmişti.

İDO, 2 FERİBOTU İBB'YE DEVRETMET İSTEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de geçtiğimiz günlerde İDO'nun kendisine devretmek istediği 2 feribotu satabilmek için İBB Meclisi'nden yetki istemiş ancak çoğunluktaki AKP-MHP grubunun engeline takılmıştı.

Satış konusu, İBB Meclisi'nin 18 Mayıs tarihli oturumunda gündeme geldi. Satış ve kiralama için İBB yönetimi tarafından hazırlanan teklifte, İBB ile iştirak şirketi iken 2010 yılında özelleştirilen İDO arasında düzenlenen sözleşme ile İstanbul gemi siciline kayıtlı deniz vasıtalarının, 30 yıllığına şirkete verildiği anımsatıldı.

“MALİYETLER YÜZDE 571.48 ARTTI”

İDO'nun, gemi doluluk oranlarının istenilen düzeyde olmaması, tamamı dövize endeksli ve özelleştirilmeden itibaren USD bazında yüzde 571.48 artan bakım onarım, yakıt giderleri, yüksek donatım ve işçilik maliyetleri nedeniyle Orhan Gazi-1 ve Osman Gazi-1 isimli feribotları sözleşme kapsamında İBB'ye iade etmek istediği bildirildi.

Feribotların bakım, sigorta gibi masrafları ve boyutları sebebiyle çekilebilecekleri iskele sayısının sınırlı olması, iç hat yolculuklarına elverişli olmaması nedeniyle feribotların satışı ya da kiralanması için İBB Meclisi'nin karar alması talep edildi.

Çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile satış teklifi müdürlüğe iade edildi. Konu karara bağlanmadı.

“ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA KULLANILMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Satış teklifi mecliste tartışmaya neden oldu. AKP'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylığı sürecinde deniz ulaşımının 3 katına çıkarılacağını vaat etti. Tam tersi uygulama ile bu teklifi yapıyor. Yeni bir şey yapmalarından beklentimiz yok, bari var olanı koruyalım. Feribotları işletmeci şirket işletmiyorsa satmak yerine belediye çalıştırmalı” dedi. CHP'li Meclis Üyesi Mithat Çelik, Yenikapı-Yalova hattında çalışan bu feribotların Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla cirolarının düşmesi, bakım maliyetinin aşırı yükselmesi nedeniyle İDO tarafından İBB'ye devredilmek istendiğini belirterek, bu feribotların şehir için ulaşımda kullanılmasının mümkün olmadığını, uygun iskelenin bulunmadığını söyledi.

“İDO'YU SATARKEN BU KADAR KONUŞMADINIZ”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da karara tepki göstererek “İDO'yu satarken bu kadar konuşmadılar. Sözleşme şartlarına göre 2 feribot iade ediliyor, bunu konuşuyorlar. Gemiler yaşlanmış ve maliyetleri artmış. 7-8 yılda yüzde 571 maliyeti artmış, nedeni sizin yönettiğiniz kötü ekonomi. Yarattıkları ekonomi yüzünden İDO battı, gemileri iade ettiler, bize niye satıyorsunuz diyorlar. Satışı karşılığında geliri şehir hatlarına yeni gemi için kullanılması şartıyla satışa onay verilseydi keşke. Gemileri satmayacağız da ne yapacağız? Yüzemeyecek durumdalar, milyonlarca lira bakım yapmak gerek” diye konuştu.

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