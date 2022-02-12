İBB, boğazdaki kaçak inşaatı mühürledi

İstanbul Boğazı’nda Anadolu Hisarı’ndaki kaçak inşaat, İBB tarafından yıkılarak mühürlendi. Kaçak inşaat hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu Hisarı'nda özel mülkiyet alanında kalan kaçak inşaata müdahale etti. Boğaziçi öngörünüm bölgesindeki kaçak inşaat, önce İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.

İnşaat sahasındaki 3 adet kaçak ve izinsiz konteynerler de vinç yardımı ile alandan kaldırıldı, alanda bulunan barakanın yıkımı gerçekleşti. Tahliye işlemlerinin ardından kaçak yapı mühürlenirken, yasal işlemlere devam edileceği öğrenildi.

“NAMAZGAHTA KAÇAK İNŞAAT YOK”

İBB'den yapılan açıklamada “Söz konusu kaçak yapı, imar planlarında Anadolu Hisarı namazgâhı diye adlandırılan yerin komşuluğunda bulunuyor. Anadolu Hisarı namazgâhında ise herhangi bir yapı ve kaçak inşaat faaliyet bulunmuyor. Anadolu Hisarı'ndaki namazgahta, İBB Miras'ın restorasyon çalışmaları devam ediyor” denildi.

YAN TARAFINDA TARİHİ YALI BULUNUYOR

Kaçak inşaatın yapıldığı noktanın hemen yanında tarihi Komodor Remzi Bey Yalısı bulunuyor. Erdal-Sevinç İnönü Vakfına ait olan boğazın tarihi yalısı, 2017 yılında Ankaralı iş insanı Namık Tanık tarafından satın alınmıştı.

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