İBB: Ecdat yadigarlarına saygı göstermeyene pabuç bırakmayacağız

Süleymaniye Camii’nin silüetini gölgeleyen yurt inşaatının mühürlenmesine dava açacağını duyuran İlim Yayma Vakfı'na İBB'den yanıt verildi. İBB'nin açıklamasında projenin, binanın kaçak olduğu belirtildi. İBB Sözcüsü Ongun, "Ecdat yadigarlarına saygı göstermeyenlere pabuç bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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İlim Yayma Vakfı, Süleymaniye Camii'nin silüetini gölgeleyen yurt inşaatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mühürlenmesine karşı dava açacağını açıklamıştı. Mühürlemenin hukuka aykırı olduğunu savunan vakıf, mühür kalksa bile inşaata devam etmeyeceklerini duyurmuştu.

“PROJE KAÇAK, BİNA KAÇAK”

İBB'den vakfa yanıt geldi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şu ifadeleri paylaştı;

“Avan proje kaçak. Bina projesi kaçak. Yapılan bina 6 metre kaçak. Süleymaniye'nin önüne diktiğiniz 7 kat bina kaçak. Mühür yasa dışı öyle mi? Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. Kaçağa devam edemediğiniz için de teşekkür ederiz… “

“PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ”

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, “Ecdat yadigarlarına saygı göstermeyenlere pabuç bırakmadık, bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İlim Yayma Vakfı tarafından inşa edilen yurt binasının son hali, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tartışılmaya başlanmıştı.

Tartışmalar üzerine İlim Yayma Vakfı da geri adım atarak “Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazırız” açıklaması yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek Süleymaniye Camii’nin silüetine hançer gibi saplanan İlim Yayma Vakfı’nın yurt inşaatını mühürlemişti. İlim Yayma Vakfı bugün cami önünde kürsü kurarak basın açıklaması düzenleyip, “Mühürleme hukuka aykırı, İBB'nin yetkisi yok. Hukukçularımızla görüşüyoruz, dava açacağız. Bu mührü kaldıracağız. Mührü kaldırsak da inşaata devam etmeyeceğiz” açıklaması yaptı.

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