İBB’de görev değişikliği

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman görevinden ayrıldı. Yerine Özlem Tut atandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) deprem biriminde görev değişikliği yaşandı.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman, görevinden ayrıldı.

Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyuran Kahraman 2 yıldır üstlendiği görev süresince imza attıkları projeleri anlattı.

İBB'DE DEVAM EDECEK

Kahraman, “Şimdi aynı ilkelerle aynı hedefe doğru yeni bir başlangıç yapma zamanı. Çalışmalarımı İBB ailesinde şehircilik alanında plan ve projelerin koordinasyonuna emek vererek sürdüreceğim. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığındaysa her şey olduğu gibi çalışma arkadaşlarımın üstüne koyarak devam edecek. Her şey çok güzel olacak” dedi. Kahraman daha önce TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi'nde yöneticilik yapmıştı.

İŞAT MÜDÜRÜ ATANDI

Kahraman'ın yerine İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürü (İŞAT) Özlem Tut getirildi. Görevi Kahraman'dan devralan Tut, “Daire Başkanlığı görevini, Tayfun Kahraman'dan devralmaktan onur duydum. Çok çalıştık, daha çok çalışacağız” paylaşımında bulundu.

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