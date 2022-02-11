İBB’den Haliç açıklaması: Renk değişiminin nedeni yağışlar

İBB, Haliç’te meydana gelen renk değişikliği ile ilgili çalışma başlattı. İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü incelemeler sonucunda Haliç’teki renk değişimine mevsimsel yağışlar ve eriyen kar sularının sebep olduğu belirlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Haliç suları, son günlerde renginde meydana gelen değişim nedeniyle çamur görünümüne büründü. Haliç sularında görülen değişimle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama geldi. Konuyla ilgili yoğun çalışmalara başlayan İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre sorunun mevsimsel yağışlardan kaynaklandığı belirtildi.

ÇÖP TABAKASI TEMİZLENİYOR

İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde; şiddetli yağışlar sonucu yeşil alanlardan gelen yaprak ve dal parçalarının, dereler ve yağmur suyu kanallarıyla denize akması sonucu deniz yüzeyinde büyük bir çöp tabakası görüntüsünün oluştuğu belirlendi. Haliç'te konumlandırılan Deniz Yüzeyi Temizlik Tekneleri (DYT) ve Mobil Kıyı Temizlik Ekipleri'nin düzenli olarak Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden yağışlar ile gelen yüzer atıkları topladığı ifade edildi.

67 BİN 914 METREKÜP DİP ÇAMUR ÇIKARILDI

Açıklamada İBB'nin Haliç'te dip tarama ve temizlik çalışmalarına yıl boyunca devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, 2021 yılında Haliç'te yapılan dip tarama çalışmaları sonucunda 64 bin 967 metreküp çamur çıkarıldı.

Dip tarama çalışmalarının 2022 yılında da aralıksız devam ettiği kaydedilerek “Şubat 2022 itibarıyla Haliç'ten bin 823 metreküp, Haliç'e bağlanan Kağıthane deresinden ise bin 124 metreküp olmak üzere toplamda 2 bin 947 metreküp teressubat (kum, taş, ağaç kökü, katı yağ gibi atıklar) taranarak çıkarılan çamur bertaraf sahalarına gönderildi” denildi.

İlginizi Çekebilir 'Haliç'i öldürüyordunuz, biz kurtardık'