İBB’den milyonluk burs alan AKP’li Kaya’nın kardeşi de İBB’de işe başlatılmış
İBB'den aldığı bursla gündeme gelen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi Fatih Sayan'ın da 18 yaşındayken üniversiteyi kazandığı yıl İBB'de işe başladığı ortaya çıktı
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde aldığı 1 milyon TL’lik bursla gündeme gelen eski Aile Bakanı, AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın 18 yaşındayken üniversiteyi kazandığı yıl İBB’de işe başladığına dikkat çekti.
“AİLE BOYU TALAN”
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fatma Betül Sayan Kaya'nın İBB'den aldığı 1.5 milyon TL'ye yakın astronomik burstan sonra bir skandal da kardeşi Bakan Yardımcısı Fatih Sayan'dan. Paşam, daha 18 yaşında üniversiteye başlar başlamaz İBB'ye de başlamış! Aslanlar gibi bankamatik memuru olmuş. Aile boyu talan…” ifadesini kullandı.