İBB’den ulaşıma yüzde 40 zam açıklaması: Hiçbir belediye başkanı…

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zammın yankıları sürüyor. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Hiçbir belediye, hiçbir belediye başkanı ulaşıma zam yapmak istemez. Ama ortada bir maliyet var. Son üç ayda akaryakıta yüzde 106 zam geldi" dedi.

Sozcu.com.tr

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Dün yapılan UKOME toplantısı sonrası İstanbul’da ulaşıma yüzde 40 zam yapıldığı açıklandı. Tam akbil 5.48 TL’den 7.67 TL’ye, aylık tam İstanbulkart 430 TL’den 602 TL’ye yükseldi. Takside en kısa mesafe ücreti 28 TL oldu. Metro, metrobüs, minibüs, dolmuş, Şehir Hatları vapurları ile okul ve personel servislerine zam geldi.

ORTADA BİR MALİYET VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, katıldığı Habertürk TV canlı yayınında alınan zam kararının gerekçelerini şöyle anlattı:

– Hiçbir belediye, hiçbir belediye başkanı, hiçbir yönetici ulaşıma zam yapmak istemez. Ama ortada bir maliyet var. En son geçen yıl aralık ayında yaptığımız zamdan sonra asgari ücrete yüzde 18 zam geldi, enflasyon yüzde 133…

YÜZDE 50 OLARAK BELİRLEMİŞTİK

– Son üç ayda akaryakıta yüzde 106 zam geldi. Bunların kümülatif ortalamasını aldığımızda yüzde 57’lere varan bir güncelleme ihtiyacı vardı. Bizi bunu yüzde 50 oranında belirlemiştik, iki defa kabul edilmedi. Üçüncü UKOME toplantısında biraz da dayatmayla yüzde 40 gibi bir oran çıktı.

AKARYAKIT 11 TL’YDİ, 21 TL’YE YÜKSELDİ

– Bizim en son fiyat düzenlemesi yaptığımız 24 Aralık 2021’de akaryakıt fiyatı 10.45-11 TL civarındaydı. Bugün baktığınızda 21 TL.

– Çokça konuşuluyor, “Zam yapılmak zorunda mıydı?” diye… Evet, zorundaydı Bu haliyle İstanbul’un ulaşımı yarın ne olur, minibüsçüler-taksiciler nasıl devam ederler, İBB bu kadar sübvansiyonu yapmaya nasıl devam eder, bunlar hep soru işaretiydi.

YİNE DE MALİYETLERİ KARŞILAYAN BİR ORAN DEĞİL

– Yüzde 40 şu an tüm maliyetleri karşılayan bir oran değil. Ama en azından esnaf tarafında umarım bundan sonraki süreçte akaryakıt fiyatlarının düşmesiyle birlikte bizim açımızdan sübvanse edilebilir bir seviyeye çekilmiş oldu.

GELİR 3.5 TL, GİDER 12.5 TL

– İETT’nin kişi başına yolcu geliri yaklaşık 3.5 TL’dir. 5.48 TL bilet fiyatı düşündüğünüzde, indirimliler ve ücretsizleri çıkardığınızda ortalama bir binişten 3.5 TL civarı bir gelir elde eder. Ancak kişi başı yolcu gideri yaklaşık 12.5 TL’dir. Aradaki 9 TL’yi İETT sübvanse eder.

– Metro elektrikle çalışıyor. Elektrikte iki kattan fazla bir artış meydana geldi. Metronun bu dönemdeki maliyetleri de artmış durumda.

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