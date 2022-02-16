İBB’nin sosyal yardım için istediği 1 milyarlık borçlanma talebine AKP-MHP’den tırpan

İBB yönetiminin sosyal yardımlar ve ihtiyaç sahiplerine mal alımlarında kullanılmak üzere İBB Meclisi’ne sunduğu 1 milyar TL iç borçlanma teklifi, AKP-MHP grubu tarafından 500 milyon TL’ye düşürüldü. İBB’ye ait taşınmazların satışlarının reddedilmesi nedeniyle çıkan tartışmada da önceki dönemde arsa satmak için planlardaki “fay hattı” taramasının iptal edilmesi kararı tekrar gündeme geldi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Meclisi'nin şubat ayı oturumlarının üçüncü birleşimi Yenikapı'daki Dr.Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Oturumda ilk olarak İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü tarafından hazırlanan iç borçlanma teklifi görüşüldü.

Teklifte belediyenin çalışmalarını, yatırımlarını, hizmetlerini ve sosyal yardımlarını kesintisiz sürdürmeye devam ederken gelirlerinin kısıtlı olması, giderlerinin ise hem kur etkisi hem de yüksek enflasyon rakamları ile sürekli artması nedeniyle borçlanmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Uygun görüldüğü takdirde sosyal yardımlar ve ihtiyaç sahiplerine mal alımlarında kullanılmak üzere 1 milyar TL iç borçlanma için onay istendi.

Talep, AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelendi. Komisyon, 1 milyar TL'lik iç borçlanma talebini 500 milyon liraya düşürdü. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Aynı müdürlük tarafından aynı gerekçelerle ulaşımı sübvanse edebilmek için hazırlanan 1 milyar TL'lik iç borçlanma teklifi de aynı komisyon tarafından 500 milyon TL'ye düşürüldü. Ancak bu teklif, oylama öncesinde komisyon tarafından son anda geri çekildi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KULLANILAMAYACAK KADAR KÜÇÜK”

İBB'ye ait çeşitli ilçelerde konut ve ticaret alanında kalan, büyüklükleri 100-300 metrekaresi arasında değişen taşınmazlar için vatandaş talebi üzerine hazırlanan satış teklifleri, AKP-MHP grubunun oyları ile “İstanbul'da deprem riski var, kentsel dönüşümde kullanılsın” görüşü öne sürülerek reddedildi. Oylama öncesinde tartışma yaşandı. CHP'li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi arsalanın çok küçük metrekarelere sahip olduğunu kentsel dönüşümde kullanılmasının fiiliyatta mümkün olmadığını belirterek “Siyasi bir karar” dedi. AKP'li Meclis Üyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar da “İBB'nin elinde ne var ne yok satmak istiyorlar. Bu yönetim belediyeyi borç batağına soktu. CHP'liler, siz belediye başkanını neyi var yok satsın diye mi seçtiniz? Geçmiş dönemde CHP grubu burada hiçbir satış teklifine evet oyu vermedi” dedi.

“AKP DÖNEMİNDE ARSA SATMAK İÇİN FAY HATTI İPTAL EDİLDİ”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “Sizin arkadaşlarınız geçen dönem ne yaptı anlatayım. Pendik Belediyesi'nin kendi mülkü olan ve satmak istediği bir arsa vardı ama altında belediyenin ilgili müdürlüklerinin yazısına göre fay hattı vardı. İBB'ye yazı yazarak satılacak bu arsa için plan tadilatı yapılmasını, fay hattı taramasının iptal edilmesini istedi. Sizin bu arkadaşlarınız kabul etti. Burada deprem riski var denilen arsadaki fay hattı iptal olunca o fay ortadan kalktı mı? Kalkmadı. Bir yıl sonra orası küçük de olsa bir deprem üretti. Pendik Belediyesi bu arsayı sattı. Bu satışa ‘evet' mi deseydik? Evet biz bir sürü satışa geçen dönem karşı çıktık. Blok halinde gelen satışlara karşı çıktık. Bugün bize 239 metrekare yeri sattırmayan arkadaşlar, 2018-2019 yıllarında 4 milyarlık arsa sattılar. Fay hattı taramasını iptal edip kendine göre arsayı temizleyip üstüne benzin istasyonu kurduran anlayış, şimdi bize gelmiş 239 metrekare arsayı niye satıyorsunuz diyor. Fay hattını da kaldırdılar, park yerini de kaldırdılar, sattılar da sattılar. Şimdi muhalefete düşünce 239 metrekare yeri görünce deprem akıllarına gelmiş” karşılığını verdi.

İBB PERSONELİNE YÜZDE 50 ZAM

AKP ve MHP grubunun şubat ayı oturumlarının ilk birleşiminde sunduğu işçi statülü personele ücret zammı önergesi komisyonda incelenerek üçüncü oturumda meclise getirildi. İBB ile sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlığına ilişkin yargıya taşınan süreç halen devam ettiği için toplu sözleşme kısa sürede imzalanamayacağından İETT, Kültür A.Ş, İston A.Ş, İsfalt A.Ş, İsbak A.Ş ve İspark A.Ş'de görevli işçi statülü personele yüzde 50 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, toplu sözleşme görüşmelerinin mart ayında tamamlanacağını bu zammın da marttan itibaren geçerli olacağını belirterek AKP önergesi ile gelen teklifin sendikalar açısından yetki gaspı olduğunu söyledi. Çelik “Belki anlaşma yüzde 50'den fazla olacak? Rol çalmayı bırakın. İBB'yi, Ekrem İmamoğlu yönetiyor” dedi. Kaynar da önerinin toplu sözleşme süreci tıkanan çalışanlar için sunulduğunu söyleyerek “Süren bir toplu sözleşme görüşmesine müdahale söz konusu değil. İşçiler mağdur olmasın diye alınan bir karar. Taraf olan sendikalardan da bir itiraz gelmedi. Ekrem başkan yüzde 50'den fazla verecekse memnuniyetle karşılarız. Belirlediğimiz yüzde 50 zam da ileride verilecek zamdan mahsup edilmek üzere verildi” diye konuştu.

BİNİCİLİK ORGANİZASYONUNA ENGEL

İBB yönetimi tarafından Küresel Şampiyonlar Turu 2022 Organizasyonu İşbirliği protokolü teklifi de meclis gündemine geldi. Teklifte, 6-7-8 Ekim 2022 tarihlerinde Yenikapı etkinlik alanında yapılacak Uluslararası Binicilik Federasyonu tarafından onaylanan engel atlama serisi Küresel Şampiyonlar Turu 2022 organizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla İBB ile Türkiye Binicilik Federasyonu, ESA Sportif Yatırım A.Ş, Tops Equestrian Events B.V arasında işbirliği yapılmasının planlandığı belirtildi. Protokol için meclisten yetki istendi. AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu ilgili komisyonlar, protokolde işin yapımını üstlenen yüklenici olarak ESA Sportif Yatırım A.Ş'nin yer aldığını belirterek bu şirket lehine maddi avantajlar sağlandığı görüldüğünden kamu idaresine ait gelir getirici bir işin ihale yapılmadan bir şirketle işbirliği protokolü ve meclis kararı ile verilmesinin yasal dayanağının bulunmadığını savundu. Teklif müdürlüğünü iade edildi.

RAYLI SİSTEM VE DENİZ TAŞIMACILIĞINA DESTEK

Metro ve tramvaylarda son bir yılda akaryakıt fiyatının yüzde 75, elektriğin yüzde 115, doların yüzde 53.5, asgari ücretin yüzde 50 artması nedeniyle 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 arasında geçerli olmak üzere Metro İstanbul tarafından işletilen raylı sistemlerde 2022 yılı içerisinde Covid-19 nedeniyle yolcu gelirlerindeki ortalama tahmini azalma miktarı olan aylık 52 milyon TL'yi geçmeyecek şekilde İstanbulkart ile yapılan her geçişin hak edişe yansıyan bedeli ile mevcut tam bilet bedeli arasındaki farkın İBB tarafından ödenmesi konusunda karar alınmak üzere hazırlanan teklif meclisten geçti. Şehir Hatları hariç deniz toplu taşıma araçları için de aynı şekilde operatörlere aylık 5 milyon TL'yi geçmeyecek şekilde İBB tarafından ödeme yapılması da karara bağlandı.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da suya zam yok

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan zam tepkisi: Teğet geçmeme sebeplerini hepimiz sorgulamalıyız

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan İBB Meclisi'ne çağrı: En üst seviyede erdem bekliyorum