İçişleri Bakanlığı genelgesinden müzik izni çıkmadı

Covid-19 önlemleri çerçevesinde getirilen, 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasının İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesinde de yer almaması sektörde hayal kırıklığı yarattı.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Covid-19 ile ilgili getirilen birçok zorunluluğun kaldırıldığını açıklamış; müzik yasaklarının hatırlatılması üzerine “Müzik yasağıyla ilgili doğrusu bilim kurulunun bir kararı yoktur” yanıtını verince gözler İçişleri Bakanlığı'na çevrilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün basın mensuplarının müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin sorusu üzerine, “Sağlık Bakanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız ile değerlendireceğiz” diye yanıt vermişti. İçişleri Bakanlığı, bugün 81 ile maske kullanımına ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ederken, açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. AVM, sinema ve ulaşımda HES kodu ve PCR zorunluluğu kalktı, müzik yasağından ise söz edilmedi.

“BEKLENTİMİZ KISA SÜREDE KALDIRILMASI”

Kuşadası Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Restoran Cafe Bar Komitesi Başkanı Seydi Yıkılmaz, Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemelerinin sektör açısından umut verici olduğunu belirterek, “Sektörümüz pandeminin yanı sıra, yaşanan savaşların ve krizlerin etkisiyle artan ekonomik sorunlar ve gelen zamlarla iyice zora düştü. İstihdamı en yüksek olan yiyecek içecek ve eğlence sektöründe beklentimiz müzik yayınlarına ilişkin kısıtlamaların da bir an önce, sezon gelmeden kaldırılması” diyerek morale ihtiyaçları olduğunu belirtti.

“AKP SAĞLIK POLİTİKALARINI BASKI REJİMİNE ALET EDİYOR”

AKP için pandeminin OHAL dönemi gibi özel hayata ve yaşam tarzlarına müdahale için bir fırsat haline geldiğini söyleyen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise müzik yasaklarının kaldırılmamasına şu tepkiyi gösterdi; “Pandemi tedbirleri belirsiz ve tespiti zor kriterlerle yumuşatılırken; ‘gece 00.00'dan sonra müzik yasağı' devam ediyor. Bu durum; AKP'nin, sağlık politikalarını dahi baskı rejimine alet ettiğinin bir kanıtı. Özel yaşama müdahale eden, pandemi ile mücadele amacı yerine tek tip ve makul vatandaş kitlesi oluşturma amacından ibaret olan müzik yasağı derhal kaldırılmalı.”

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