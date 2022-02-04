İçişleri Bakanlığı Türkiye’de kayıtlı Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısını açıkladı. Çataklı aynı zamanda 2022 Ocak ayında teröristlere karşı yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıklamasında, ülkedeki Suriyeli sayısı, terörle mücadele bilançosu, uyuşturucu operasyonları konularına değindi. Çataklı’nın açıklamasından konu başlıkları şu şekilde;

“3 MİLYON 738 BİN SURİYELİ VAR”

*2022 yılı Ocak ayında, bin 928'i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 29 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalanmıştır.

*Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir.

TERÖRE KARŞI 7 BİN 795 OPERASYON

*2022 Ocak ayında; kırsal alanda 5'i büyük, 14'ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 315 operasyon yapılmıştır.

*Operasyonlarda 34'ü sağ, 13'ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 38'i PKK/KCK, 8'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur.”

*Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE 24 BİN 202 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

*Uyuşturucuyla mücadelede Ocak ayında gerçekleştirilen 18 bin 518 operasyonda 24 bin 202 kişi gözaltına alınmış, bin 627 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.” (İHA)

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