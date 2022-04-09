İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir kaçta? İftar saat kaçta? (Ramazan imsakiyesi 2022)

Milyonlarca Müslüman heyecanla iftar saatini bekliyor. Oruç ibadeti İslam’ın beş şartından biridir. Ayrıca orucu açmadan evvel edilen duaların kabul edildiği rivayet ediliyor. İstanbul iftar saati 19:44, Ankara iftar vakti 19:27, İzmir iftar saati 19:48'da olacak. Siz de haberimizden iftar dualarını ve yaşadığınız şehirdeki iftar saatini haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte İftar saatleri ve İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti…

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Ramazan ayı bütün bereketiyle devam ediyor. Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 Ramazan imsakiyesindeki iftar vakitlerine göre oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Her ilde iftar saatleri değişiklik gösteriyor. Müminler de hayatlarını bu saatlere göre düzenliyor. İşte il il iftar saatleri….

İL İL İFTAR SAATİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul’da iftar saat 19:44'de açılacak.

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara’da bugün iftar saat 19:27’de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de iftar vakti saat 19:48 olarak belirlendi.

ORUÇ İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.