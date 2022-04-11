İki kez cezaevinden firar eden 8 şehidin katili Kandil’de öldürüldü

Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevinden firar ettikten sonra yakalanıp Diyarbakır D Tipi Yüksek güvenlikli cezaevine nakledilen, ancak buradan da 6 mahkumla birlikte firar ederek terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan, 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehidin katili olarak gösterilen Devrim Kavak'ın Kandil'e düzenlenen hava harekâtıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Bingöl, Elazığ, Tunceli kırsalında sözde Doğu Gücü Karargâhı sorumlusu olarak terörist faaliyetlerde bulunurken 2005-2008 yıllarında 5'i asker 3'ü de sivil vatandaş 8 kişinin şehit edilmesinden sorumlu tutulan Şoreş Amed kod adlı Devrim Kavak, yargılanıp 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 475 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

PKK’lı terörist bu cezasını çekerken, 2013'te Bingöl cezaevinden 18 mahkûmla firar etmiş, iki gün sonra boş arazide yakalanmıştı. Terörist Kavak, daha sonra Diyarbakır'daki Yüksek Güvenlikli D Tipi Kapalı Cezaevine nakledilince bu kez 2016'da 6 mahkûmla firar ederek sırra kadem basmıştı.

O günden beri her yerde aranan teröristin Kandil'in Balakayati Kampında TSK ve MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği nokta hava harekâtıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

FİRARIYLA İLGİLİ GARDİYANLAR HALEN YARGILANIYOR

Kavak’la birlikte 6 mahkumun firarında kusuru ve ihmali görülen aralarında cezaevi müdürleri ile gardiyanların da bulunduğu 11 kişi ise halen Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde sanık sıfatıyla yargılanıyor. Terörist Devrim Kavak'ın bizzat katıldığı için 8 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olduğu saldırılar mahkeme kayıtlarına göre şöyle;

İŞTE KATILDIĞI O HAİN SALDIRILAR

17 Nisan 2006: Bingöl Yayladere'de Arıcılık yapan Kemal Bektaşoğlu'nun öldürülmesi

3 Haziran 2006: Bingöl'de Ortaçanak Köyünde Muhittin Karaca adlı Köylünün kurşuna dizilerek elektrik direğine asılması

4 Haziran 2006: Bingöl-Elazığ karayolunda seyir halindeki askeri konvoya saldırı sonucu terhisine 20 gün kalan er Ömer Yankayış'ın şehit edilmesi

3 Temmuz 2006: Bingöl Ortaçanak Köyünde Osman Koca adlı Köylünün öldürülmesi

14 Haziran 2007: Elazığ'ın Karakoçan İlçesi Kavacık Köyünde Uzman Onbaşı Cihan Kızıltaş'ın şehit edilmesi

15 Haziran 2008: Bingöl Yayladere kırsalında Piyade Onbaşı Dursun Buz'un şehit edilmesi

2 Eylül 2008: Bingöl'ün Kiğı İlçesi Tekbaşlar Jandarma Karakoluna saldırı sonucu baraj inşaatını korumakla görevli timde yer alan erler Eyüp Gürsoy ile Ramazan Demirci'nin şehit edilmesi

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