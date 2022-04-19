İkramiyeye zam yapmayan iktidara emeklilerden tepki: Yazıklar olsun! Açız aç…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyede artışın gündemde olmadığını söyledi. Asgari ücretin altında maaş alan emekliler hayal kırıklığına uğradığını dile getirerek, "1100 lira sadaka gibi. Alıp başlarına çalsınlar. Yazıklar olsun onlara. Saray'a binlerce lira para harcanıyor ama emeklilere gelince 'para yok' diyorlar. Emekli sürünüyor. Aç, aç" dedi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

CHP geçen hafta emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liradan 4 bin 253 liralık net asgari ücret tutarına yükseltilmesini isteyen bir kanun teklifinde bulunmuştu.

4 BİN 500 TL OLMALIYDI

Öte yandan, emekli bayram ikramiyelerinin son 5 yılda sadece yüzde 10 arttığına vurgu yapan DİSK-AR ise emeklinin enflasyona göre 5 yıllık ikramiye kaybını gidermek için bu bayramda 4 bin 500 TL ikramiye ödenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI



Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyenin 1100 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İkramiyeler 28-29 Nisan'da ödenecek.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Bakırköy Meydanı’nda emeklilere mikrofon uzattı, “Bayram ikramiyesinde herhangi bir artışa gidilmeyeceği, 1100 lira olarak ödeneceğini açıklandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“ERDOĞAN’IN SARAY’I BİNLERCE KİŞİ DOYURUYOR”

Kemal Malkoçoğlu: Yazıklar olsun onlara. Saray’a binlerce lira para harcanıyor ama emeklilere gelince ‘para yok’ diyorlar. Asgari ücrete zam yapıldığına göre ikramiyeye de zam yapılmalıydı. 13 milyon emekli var. Açlıkla, sefaletle boğuşuyoruz. Millet artık patatesi, soğanı taneyle alıyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan’ın Saray’ı binlerce kişiyi doyuruyor.

“BAŞTAKİLERİN ALAVERE DALAVERESİ”

Feyruz Erdoğdu: Zam yapmaz bunlar, yalan söylüyor hepsi. Aslında o bile az ama en az 2 bin lira olmalıydı. (Neden artmadı sizce?) Baştakilerin alavere dalaveresinden…

“ALIP BAŞLARINA ÇALSINLAR”

Necmettin Dönmez: 2018’de bu kanun çıktı, beş sene oldu, en az 2 bin 500, 3 bin lira olması lazım. 1100 lira sadaka gibi. Alıp başlarına çalsınlar. Ben mesela almayacağım, geri göndereceğim. Nereye isterlerse harcasınlar. Bunlar bütçeden parayı başka yere harcıyorlar. Kendi çevrelerini zengin ediyorlar, vatandaşa bir şey kalmıyor.

“KURU EKMEĞE TALİM”

Abdullah Zebil: Emekliler geçinemiyor. Ondan sonra böyle kuru ekmeğe talim ediyorlar. İkramiyenin 4 bin liradan aşağı olmaması lazımdı. Onu yönetimdekiler düşünsün, versin.

“ANCAK TORUNLARA HARÇLIK VERİRİM”

Engin Apak: En az 5 bin lira olmalıydı. Zaten emeklinin aldığı para çok çok az. (Emekli ikramiyesini nasıl değerlendireceksiniz?) Ancak torunlara harçlık veririm. Başka yapacak bir şey yok.

“DEMEK Kİ DEVLETTE MONEY YOK, CANLI YOK”

Osman Uygun: Yeterli değil. Zam yapılmaması çok saçma. İkramiyeye yüzde 10 zam yapamayacak durumda mı hükumet? (Neden verilmedi sizce?) Para yok demek ki… Devlette money (para) yok, canlı yok…

“EMEKLİ SÜRÜNÜYOR”

Ayfer Uygun: Halkın refah düzeyi çok düştü. Emekli en alt seviyelerde şu anda. Mutlaka bir iyileştirme gelmesi lazım. Yılda dört ikramiye olsun, en düşük de 4 bin 500 lira olsun. (Gelecek 1100 lirayla ne yapmayı planlıyorsunuz?) En azından gıda alışverişini daha rahat yapmayı. Et alırız, meyve-sebze alırız, süt alırız. (Normalde alamıyor musunuz?) Alamıyoruz. Nasıl yetsin? Faturalara mı yoksa geçime mi bakacağız? Emekli sürünüyor. Aç, aç.

“BİR İŞE YARAMAZ”

Mustafa Karabulut: Beklediğimizin altında. Enflasyon oranında artış bekliyorduk. (Bu parayla ne yapmayı planlıyorsunuz?) Normal harcamalarımızın içine dahil edeceğiz. Bir işe yaramaz ki…

“EV KİRALARI 3 BİN LİRA OLDU…”

Hasan Öztürk: Emekliler yürüyüşe çıktılar, zam yapılması için. Ev kiraları 3 bin lira oldu… Her şey pahalı. İkramiye bin 500 lira da olsa az gelir.

“HAYAT ŞARTLARINA BAKSANA…”

Yakup Öz: Artmalıydı. Hayat şartlarına baksana… (Neden zam yapılmadı sizce?) Kendi bilecekleri iş…

“YARINLAR FLU, NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Diyecek hiçbir şey yok… (İktidardan) Hiçbir şey beklemiyorum. Beklenti diye bir şey kalmadı, uykuları da kaybettik. Yarınlar flu, ne olacağını bilmiyoruz. Kendimizden vazgeçtik, çocuklarımız için kaygılıyız.

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