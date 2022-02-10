‘İktidar kaos yarattı seçmeni kaçıyor’

Bu tespiti Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici yaptı. “Millet İttifakı henüz stratejisini açıklamamasına rağmen büyüyor” dedi.

Sözcü İstanbul

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Murat Gezici, yaptıkları saha araştırmasında gözlemledikleri seçmen eğilimindeki değişimi ve bunun nedenlerini SÖZCÜ'ye değerlendirdi. İktidarın devleti yönetme gücünün azaldığını, demokrasinin otoriterliğe feda edildiğini ve bunların sonucunda ekonominin alt üst olduğunu belirten Gezici, bunun siyasete nasıl yansıdığını şöyle açıkladı:

KARARSIZLARIN KARARI

“İktidardaki Cumhur İttifakı, yaşanan krizleri bir uzlaşı kültürü içinde çözüme kavuşturmak yerine, otoriter ve tekçi bir anlayışı rehber edinerek çözmeyi denedi. Bu anlayış adalet duygusunu zedeledi, liyakatı ortadan kaldırdı, insanların kendi ülkelerine yabancılaşmasına neden oldu. Ülkede büyük ölçekli bir kaos yaratıldı. Bu kaosu kararsız olan seçmenler fark ediyor. Bunlar, sistemi sorgulayarak kaosun yaratıcılarını eleştiriyor. Bu kesim artık istikrarsızlıktan çıkmak istiyor.”

AKP'LİLERİN %18'İ KOPTU

“Son genel seçimin yapıldığı 2018 yılında AKP'ye oy verenlerin yüzde 18'i, bugün artık bu partiye oy vermiyor. MHP'yi destekleyenlerin yüzde 29'u da desteğini çekmiş görünüyor. Bu iki parti, bu seçmenlerini kaybetti. Cumhur İttifakı, toplumla arasındaki köprüleri bir bir yıkarken, Millet İttifakı ise tam tersini yapıp yeni köprüler kuruyor. Halkın sorunlarına kulak veriyor, uzlaşı kültürü oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla henüz adayının kim olacağı, nasıl bir strateji izleyeceği belli olmamasına rağmen Millet İttifakı'na destek büyüyor. Seçmen de, popülizmin bir makyaj olduğunu görüyor.”