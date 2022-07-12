İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti… Hâlâ açığa alınmadı

Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı hastanede katledilmesi üzerine sağlıkta yaşanan şiddeti protesto eden doktorları hedef alan imam Ahmet Gür’le ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Ancak imamın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da “Soruşturma devam ederken açığa alınması gerekir” diye görüş açıklamasına rağmen açığa alınmadığı öğrenildi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık çalışanları Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından sağlıkta şiddete karşı 7-8 Temmuz tarihlerinde iş bırakma eylemi yapmıştı.

Doktorların iş bırakma eyleminin ardından Konya'da Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Kayalar Camii'nin imamı Ahmet Gür, cuma namazı sırasında hutbede sağlık çalışanlarını açık açık hedef göstererek, “Sen gittin hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki “Sen git grevdeyiz.” Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN KOCA: HEMEN AÇIĞA ALINMASI GEREKİR

Bu sözler toplumun büyük kesiminde tepkiyle karşılanırken, doktorları hedef gösteren İmam Ahmet Gür hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı, ancak açığa alınmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayın üzerinden üç gün geçmesine rağmen imamın açığa alınmamasına değindi.

Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, imam Gür için “Bence soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir” dedi.

TEPKİLERE RAĞMEN HENÜZ AÇIĞA ALINMADIĞI ÖĞRENİLDİ

SÖZCÜ'ye konuşan Konya İl Müftüsü Ali Öge ise, imam Ahmet Gür hakkında adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini ve henüz açığa alınmadığını söyledi.

İmam Gür'ün dün müfettiş tarafından ifadesinin alındığını ve savcılığın bir değerlendirmeye yapacağını kaydeden Ali Öge, şöyle konuştu:

*İmam hakkında inceleme ve araştırma başlatıldı. Hem adli hem de idari açıdan başlatıldı. Dün adli açısından ifadesi alındı bugün de idari açıdan ifadesi alınacak ve sonuca göre değerlendirme yapılacak.

*İfadesi alınmadan, konunun bütünlüğü tespit edilmeden bir şey yapmamız yanlışlara sebebiyet verebilir diye düşünüyorum.

*Adli ve idari soruşturmanın sonucunu bekliyoruz. Olayı medyaya yansıyan bir boyutu var ve olayın tamamının ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz.

*İmamın verdiği ifadenin de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Olay başsavcılıkta. Savcılığın şu an da yapacağı değerlendirmenin ne olacağını bilmiyoruz.

İlginizi Çekebilir İmamın skandal ifadelerine siyasilerden tepki yağdı