İmamoğlu’na randevu vermeyen Vali, MHP’li başkanla hediyeleşti

Okul yapım projesi için geçtiğimiz sene Elazığ'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret talebine cevap vermeyen Elazığ Valisi Ömer Toraman’ın MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver’i ziyaret etmesi ve hediyeleşmesi tepki çekti.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Elazığ il Başkanı Şerafettin Yıldırım ile tartışması sonrasında merkeze çekilen Elazığ eski valisi Erkaya Yırık'ın yerine atanan Ömer Toraman'ın MHP Elazığ İl teşkilatına giderek il başkanı Semih Işıkver'i ziyaret etmesine CHP Elazığ il başkanı Coşkun Çağlar Duran tepki gösterdi.

Coşkun, devlet adamlığının gereği olarak bir valinin tarafsızlığını göstermesi açısından tüm partileri ziyaret etmesi gerektiğini kaydetti.

MHP'Lİ BAŞKAN'DAN VALİ'YE HEDİYE

Vali Ömer Toraman'ın partilerine yapmış olduğu ziyareti ve hediyeleşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan MHP Elazığ il Başkanı Semih Işıkver, “Elazığ Valisi Sn. Ömer Toraman Beyefendi partimizi teşrifleri ile bizleri onurlandırdılar. Yüce Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

“VALİ DEVLET ADAMLIĞININ GEREĞİNİ YAPMALI”

Elazığ Valisi Ömer Toraman'ın MHP ziyaretine ilişkin açıklama yapan CHP Elazığ il Başkanı Coşkun Çağlar Duran, şu ifadeleri kullandı:

* Elazığ valisi Sayın Ömer Toraman'ı geçtiğimiz yıl okul yapım çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Elazığ'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret taleplerine yanıt vermemesine dair o olay daha hafızalarımızda tazeyken bu seferde ilimizde biz dahil bazı siyasi partilere göstermediği ilgiyi başka partilere gösterdiğini üzülerek görmekteyiz.

* Geçtiğimiz günlerde Elazığ Valisi sayın Ömer Toraman'ın MHP il başkanlığına yapmış olduğu ziyaret sonrasında başka partileri ziyaret etmemesi dikkatlerimizden kaçmamıştır.

* Devlet adamlığının gereği olarak bir kentin mülki amiri olan kişi kentteki birlik ve beraberliği sağlaması açısından tüm siyasi partilere eşit mesafede davranmalıdır.

* Elazığ valimizin MHP İl Başkanı'na yapmış olduğu iade-i ziyaretini bürokratik nezaket kuralları içerisinde değerlendiriyorum.

* Ama bu ziyaret MHP İl Başkanıyla sınırlı kalmamalıdır. Demokratik teamüller gereği vali beyin ilimizdeki diğer siyasi partilerin il örgütlerine de aynı şekilde ziyaretler gerçekleştirilmelidir.

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