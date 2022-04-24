İmamoğlu’ndan dikkat çeken Halk Süt paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 13 milyon 442 bin litre Halk Süt'ün ücretsiz dağıtıldığını açıkladı. Konuyla ilgili paylaşımında İBB Başkanı İmamoğlu, "Bugüne kadar dağıttığımız Halk Süt kutularını üst üste dizseydik Çamlıca Kulesi'nden daha yüksek bir süt kulemiz olurdu” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da “İstanbul'da süte ulaşamayan çocuk kalmasın” diyerek başlattığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden olan ve “En çılgın projelerimden birisi” dediği Halk Süt'ün ücretsiz dağıtımıyla ilgili veriler açıklandı. Halk Süt projesi ile bugüne kadar 13 milyon 442 bin litre ücretsiz süt dağıtımı yapıldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu da, “Bugüne kadar dağıttığımız Halk Süt kutularını üst üste dizseydik Çamlıca Kulesi’nden daha yüksek bir süt kulemiz olurdu” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği İktisadi İşletmesi arasında 2022 yılı Halk Süt dağıtımı için protokol imzalanmıştı. İmza töreninde sahnede çocukların arasında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Benim en çılgın projelerimden birisi gerçekten Halk Süt projesi” demişti.

Halk Süt için İstanbul'un ilçelerindeki 21'den fazla köyde süt üreticilerinden alım yapılıyor.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan göç mesajı