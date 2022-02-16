İmamoğlu’ndan İBB Meclisi’ne çağrı: En üst seviyede erdem bekliyorum

İSKİ, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde yıllardır yaşanan su baskınlarını çözmek için önemli bir projenin temellerini attı. Artan maliyetlere rağmen İSKİ'nin hizmetlerinde aksama yaşanmaması gerektiğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün toplanacak İSKİ Genel Kurulu öncesinde, İBB Meclisi’nde bulunan siyasi parti gruplarına çağrı yaptı.

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Avcılar Yeşiltepe Mahallesi’nde; Avcılar, Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde yıllardır yaşanan su baskınlarını kökten çözeceği belirtilen projenin temel atma töreni düzenlendi.

“GEÇMİŞTEKİ GÖRÜNTÜLER, BU KENTE YAKIŞMIYORDU”

İSKİ'nin İBB'nin en köklü ve önemli kurumlarından biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, göreve geldiklerinden beri bugüne kadar ihmal edilmiş bütün altyapı çalışmalarını tamamlama sözü verdiklerini hatırlatarak,

“Bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Yüzde 80'e yakınını ya bitirdik ya bitirmek üzereyiz. Yüzde 20'lik kısmında da yolumuza devam ediyoruz. Geçmişteki görüntüler, bu kente yakışmayan bir görüntüydü.

İstanbul'un göbeğinde, Üsküdar'da, Sirkeci'de, Yenikapı'da, Bakırköy'de, Pendik'te, Kartal'da yaşanan o görüntüler, artık İstanbulluya yaşatılamaz. Dünyaya gösterilemez” ifadelerini kullandı.

“BU SENE BEKLENEN ELEKTRİK FATURASI 3 MİLYAR 200 MİLYON”

“Bugünün ekonomisinde bırakın iş yapmayı, ihaleye çıkmak bile zor duruma geldi” diyen İmamoğlu, “Özellikle enerji fiyatlarındaki artış, elektrik faturalarının katlanamaz bir boyuta erişmesi gerçekten bizim canımızı sıkıyor.

Halkımızın da bundan etkilendiğini biliyoruz. İSKİ’nin elektrik tüketimi, son 1 yılda 2,5 katına çıktı. Bu sene, 3 milyar 200 milyona yakın elektrik faturası bekleniyor.” dedi. İmamoğlu 2021’de bu rakamın, 1 milyar 380 milyon civarında olduğunu kaydetti.

“ŞU ANA KADAR SÜREN DİYALOGDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bugünkü İSKİ Genel Kuruluna dikkat çeken İmamoğlu,

“Şu ana kadar süren diyalogdan dolayı 4 siyasi parti grubuna da teşekkür ediyorum. Analizler yapıldı. İSKİ Genel Müdürü Yardımcısı ve diğer arkadaşlarım onlara sunumlar yaptı, komisyonlara sunumlar yaptı.

Giderlerin çarpanları belli. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. 2021'e dönersiniz; ne kadar elektrik tüketimi var, yazarsınız. Ne kadar maliyet var, çarparsınız; rakam çıkıyor. İSKİ’nin geliri su faturası. Sudan elde ettiği parayla bu yatırımları yapıyor. ” dedi.

“SU, ZARURİ İHTİYAÇTIR”

İmamoğlu, “Diyebilirsiniz ki; şu metroyu bir yıl daha geciktirelim. Ya da şu kültür merkezini bu sene yapmayalım, seneye yapalım. Veya şu parkı, 2 sene sonra başlayalım. Esnetebilirsiniz. Ama evdeki bir çocuğa, seni 1 ay yıkamayacağız diyemezsin. Bugün de abdest alma diyemezsin.

Tabağını, çanağını yıkama diyemezsin. Ya da bulaşık makinesini çalıştırma diyemezsin. Çamaşır makinesini çalıştırma diyemezsin. Yani zaruri ihtiyaçtır su. 7/24 aksamadan verilmek zorunda olan, her vatandaşın birinci hakkı diyebileceğimiz bir meseledir.

Bu zorluklara rağmen, bu maliyet artışlarına rağmen, sürdürülebilir bir hizmet verme adına, Meclisimizin, bu işin ve buna benzer halkımızın alması mecburi olan hizmetlerdeki tutum ve tavrında en üst seviyede erdemi bekliyorum” şeklinde konuştu.

“İSKİ, 1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE EKSİK PLAN SUNDU”

İmamoğlu, “İSKİ Genel Müdürlüğümüz, vatandaşımızın bu zor günlerinde sırtına çok yük binmemesi için asgarinin de altında, 1 milyar liranın üzerinde bir eksiği yazarak, bir plan sundu” bilgisini paylaştı.

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