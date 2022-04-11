İmsak vakti İstanbul, Ankara, İzmir için kaçta? İl il sahur saatleri…

İslam dünyasının en değer verdiği aylardan olan Ramazan Ayı'nda ilk hafta geride kaldı. Oruç tutarak ibadetini yerine getirenler bu geceki sahur ile bir sonraki günün orucuna niyet edecek. Ülkemizde de ezan saatlerinin tam olarak kaçta olduğu takip ediliyor. İstanbul imsak vakti 04:53 olarak belirlendi imsak vakti Ankara'da 04:48, İzmir'de ise 05:07 olacak. Diyanet'in yayımladığı imsak vakitlerini ve il il sahur saatlerini sizler için derledik.

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Mutfağı Ramazan ayının neşesi ve sahur vaktinin bereketi kapladı. Yılın en hayırlı ayı kabul edilen bu ayda oruçlar tutuluyor, namazlar kılınıyor, birlik ve beraberlik her yerde kendini hissettiriyor. Sahur vakti Google üzerinden araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsak vakti ne zaman? İşte sahur saatleri….

İL İL İMSAK VAKTİ

İSTANBUL İMSAK SAATİ

İstanbul imsak vakti 04:53 olarak belirlendi.

ANKARA İMSAK VAKTİ

Ankara imsak vakti 04:40 olarak belirlendi

İZMİR’DE İMSAK SAAT KAÇTA?

İzmir imsak vakti 05:07 olarak belirlendi.







SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Sahura kalkamamak oruç tutmamak için mazeret değildir. Sahura kalkamayan sabahleyin oruca niyetlenip oruca devam etmelidir. Ancak uzmanlar, sahursuz orucun sağlıksızlığına dikkat çekiyor.

İMSAK NEDİR VE NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.