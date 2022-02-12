İnce: 5 yıldızlı demokrasi olmadan, 5 yıldızlı turizm olmaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'nin bir çok sorunu olduğunu vurgulayarak turizme dikkat çekti.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen EMITT 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına katıldı, yetkililerden bilgi aldı.

“5 YILDIZLI DEMOKRASİ OLMADAN, 5 YILDIZLI TURİZM OLMAZ”

İnce daha sonra Türkiye’nin sorunları üzerine bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye’nin pek çok sorunu var. Türkiye’de hukuk devleti sorunu var. Demokrasi sorunu var, gelir adaletsizliği sorunu var, terör sorunu var, tarımla ilgili sorunlar var, hayat pahalılığı var.

*Ama bütün bunları çözebilmek için Türkiye’nin doğru düzgün, rekabete açık bir Kamu İhale Kanunu’na ihtiyacı var. Liyakati tekrar hatırlamasına ihtiyaç var. Dijital teknolojilere ihtiyaç var.

*Dünyayı iyi anlamaya ihtiyaç var. Geleceği okumaya ihtiyaç var. Ama her şeyden önce de Türkiye’de öncelikli sektörleri belirlemeye ihtiyaç var.

*Öncelikli sektörler nelerdir; tarımdır, tarıma dayalı sanayidir, savunma sanayidir, tekstildir, dijital teknolojidir hepsinden önemlisi de turizmdir.

*Türkiye 100 milyar dolar turizm geliri, 100 milyon turizm hedefini koyabilmek için, bunu başarabilmesi için önce Türkiye’de demokrasinin olması lazım.

*5 yıldızlı demokrasi olmadan, 5 yıldızlı turizm olmaz. Bir de Türkiye’nin 81 vilayetini düşünmesi lazım.

*Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 86’sı 3 kente geliyor. İstanbul, Muğla, Antalya. Bunu çeşitlendirmeden, demokrasimizi güçlendirmeden zenginlik mümkün değil gibi görünüyor. İnşallah, Allah’ın izni milletin isteğiyle Memleket Partisi olarak bunu hep birlikte başaracağız.

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