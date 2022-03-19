İnce: Türkiye’yi bu yalancıların elinden çekip çıkarmamız lazım

Partisinin İstanbul ilçe örgütüyle bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı eleştirdi, "Türkiye'yi bu yalancıların elinden çekip çıkarmamız lazım" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul Ümraniye İlçe Örgütüyle kahvaltıda buluştu. Partiye yeni üye olanlara rozet takan İnce, bir de konuşma yaptı.

“BENCE KAYINPEDERİNDEN ESİNLENMİŞ”

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklenen ince, şu açıklamalarda bulundu:

* Berat Albayrak, ‘1980’de babam hapse girmişti. Babam hapse girdiğinde düşündüm, ‘Babam hırsızlık mı yaptı, yanlış bir şey mi yaptı, devlete karşı mı geldi?’

*Bunlar düşündüm’ diyor. Berat Albayrak 78 doğumlu. 2 yaşında o zaman… 2 yaşında her şeyi düşünmüş…

*Hukuk devletini düşünmüş, mahkemeleri düşünmüş., babasının durumunu düşünmüş, vatan duyguları depreşmiş… Nereden esinlenmiş olabilir diye düşündüm. Bence kayınpederinden esinlenmiş.

“HAYATI YALAN BUNLARIN”

*O da bir konuşmasında şöyle diyordu: ‘1980 öncesiydi, anarşi vardı. Geceleri eve geç geliyordum. Bir gün kızım yatak odasının kapısına not bırakmış.

*’Babacım bir geceni de bize ayır’ demiş. Vatan millet için her gece sokaktaymış… Kız 83 doğumlu… Doğmadan 3 sene önce not bırakmış. Hayatı yalan bunların.

*Dünyada yokken, eksi 3 yaşındayken okuma yazma biliyor… Türkiye’yi bu yalancıların elinden çekip çıkarmamız lazım.

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