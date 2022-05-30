İnfaz koruma memurlarına servis yok

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Konya E Tipi Cezaevi’ndeki infaz koruma memurlarının servis sorunlarını gündeme getirdi. Konya E Tipi Cezaevi’nde personeli taşımak için servis olmadığını dile getiren Sertel, “Dört beş kişi bir araya gelip servis olmadığı için arkadaşlarının aracına mazot koyarak cezaevlerine gidip geliyorlar” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Konya E Tipi Cezaevi'ndeki infaz koruma memurlarının servis sorunlarını gündeme getirdi. Konya E Tipi Cezaevi'nde personeli taşımak için servis olmadığını dile getiren Sertel, “Dört beş kişi bir araya gelip servis olmadığı için arkadaşlarının aracına mazot koyarak cezaevlerine gidip geliyorlar” dedi.

Sertel'in açıklamaları şu yönde:

“İNFAZ KORUMA MEMURLARININ SESİ OLACAĞIM”

Konya E Tipi Cezaevi’nden infaz koruma memurları aradılar. Türkiye’nin birçok yerinde infaz koruma memurlarını taşımak için servis araçları varken, Konya E Tipi Cezaevi’nde maalesef servis de yok. Buradan Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Belki canınızı sıkıyorum ama ben infaz koruma memurlarının sesi oluyorum. Ona karar verdim ve sesi olacağım.

“PARA HARCAYARAK CEZAEVİNE GİDİYORLAR”

İnfaz koruma memurları, ya dolmuşlarla cezaevine gidip geliyorlar. Ya da dört beş kişi bir araya gelip bir arkadaşlarının aracına mazot koyarak ve servis yerine ortaklaşa ceplerinden para harcayarak cezaevine yolculuk yapıyorlar ve evlerine dönüyorlar.

“NEDEN SERVİS YOK?”

Zaten enflasyon onların belini büktü. Türkiye’de en az maaş alan memur kesimi içerisinde infaz koruma memurları var. Buradan Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Konya E Tipi Cezaevinin infaz koruma memurlarına servis neden yok? Niçin yok? Bu konuda bir önlem almaya ve o cezaevinin personeli için servis koymaya var mısınız? Hazır mısınız? İnşallah siz bu konuda gerekli önlemi alır ve infaz koruma memurlarının servis sorununu halledersiniz.”