IŞİD’in Türkiye emiri Kasım Güler’in yargılanmasına başlandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye’de yakalanarak Türkiye’ye getirilen terör örgütü IŞİD'in Türkiye emiri Kasım Güler ilk kez hakim karşısına çıktı.

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MİT tarafından takibe alınan ve Suriye'de yakalanan ‘Ebu Usame El Türki' kod isimli Kasım Güler'in silahlı ve patlayıcı maddelerle birlikte yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçerek eylem planladığına yönelik bilgiler ele geçirilmişti. Kırmızı kategoride aranırken yakalanan Güler'in üzerinde çok sayıda örgütsel doküman ve örgüte ait gizli belgeler ele geçirilmişti.

DURUŞMA ERTELENDİ

2014 yılında IŞİD’e katıldığı öğrenilen Güler'in örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı tespit edilmişti. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Güler ve avukatı salonda hazır bulundu.

İlk defa hakim karşısına çıkan Güler, savunma sunmak için avukatıyla görüşmediğini ve bu nedenle duruşmada savunma yapamayacağını söyledi. Müvekkiliyle görüşemediğini belirten sanık avukatı da ek süre istedi. Talepleri kabul eden mahkeme, savunmasını hazırlaması için Güler'e süre vererek duruşmayı erteledi.