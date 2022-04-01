IŞİD’li terörist Konya’da yakalandı
Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlarda IŞİD terör örgütü içerisinde ileri düzeyde eğitimler alan ve aktif faaliyet gösteren şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çatışma bölgeleriyle bağlantılı terör örgütü yanlısı faaliyet gösteren şahısların tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda IŞİD terör örgütünde aktif görev alan 1 şahsın olduğu tespit edilerek harekete geçildi.
KONYA'DA OLDUĞU BELİRLENDİ
TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, IŞİD terör örgütüne biat ettiği, çatışma bölgelerinde örgüt adına uzun yıllar faaliyet yürüten üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olduğu yönünde bilgiler elde edilen şüphelinin Konya'da olduğu tespit edilmesi çalışma başlatıldı.
TUTUKLANDI
Polis Ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilen IŞİD terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.