İSKİ, 660 bin ailenin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretti

İSKİ, 2021 yılında güneş enerjisi santralleri ve kojenerasyon üniteleri aracılığıyla 152 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üretti. Bu 660 bin ailenin bir aylık enerji ihtiyacına denk geliyor.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2021 yılında İkitelli, Kağıthane ve Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisleri ile Ferhatpaşa, Kartal, Battalgazi, Eşref Bitlis ve Esenyalı Terfi Merkezleri'ndeki su depolarının üzerindeki güneş panelleri aracılığıyla yaklaşık 5 milyon kilowaat saat enerji üretti. Kojenerasyon (elektrik ve ısı enerjisinin eşzamanlı üretildiği sistem) üniteleri kullanılarak Ambarlı, Ataköy, Tuzla, Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri'nde ise yaklaşık 147 milyon kilowaat saat enerji elde edildi.

AYDINLATMA VE BASINÇ İÇİN KULLANILDI

İSKİ, üretilen enerjiyi, tesislerin iç ihtiyacı olan aydınlatmada ve pompa istasyonlarında suyun basınçlandırılmasında kullandı. Santraller ve üniteler sayesinde susuzlaştırma benzeri çok sayıda prosesin enerji ihtiyacı da karşılandı. Ortalama bir ailenin ayda 230 kilowaat saat elektrik tükettiği varsayılırsa İSKİ'nin ürettiği elektrik, yaklaşık 660 bin ailenin bir aylık tüketimine eş değer.

İBB 2 MİLYON İSTANBULLUNUN ELEKTRİĞİNİ ÇÖPTEN ÜRETECEK

2021 yılında 1 milyon 200 bin İstanbullunun tükettiği elektrik kadar enerji üreten İBB de 2022 yılında 2 milyon İstanbullunun elektriğini çöpten üretmeyi hedefliyor. Enerji üretim tesislerinin yanına kurulan elektrik direkleri ile üretilen enerjiyi şehir şebekesine satan İBB, bu sayede bütçesine yeni yatırım kaynakları oluşturacak.

İBB söz konusu elektriği, belediye iştiraki olan İSTAÇ'ın tesislerinde üretiyor. Seymen, Odayeri ve Kömürcüoda'daki “Çöp Gazından Enerji Üretim Tesislerinde” 2021 yılında 850 bin kişinin enerji ihtiyacına eşdeğer yaklaşık 600 milyon kilowatt saat elektrik üretildi. Evsel Atık Yakma Tesisinde yaklaşık 340 bin kişinin enerji ihtiyacına eşdeğer 235 milyon kilowaat saat elektrik üretildi.

Biyometanizasyon Tesislerinde ise 13 bin kişinin enerji ihtiyacına eşdeğer 9 milyon kilowatt saat elekrtik üretimi yapıldı. 2021 yılının son çeyreğinde açılan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ile Biyometanizasyon tesislerinde toplam 244 milyon kilowaat saat elektrik üretildi.

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