İSKİ Genel Müdürü: Suyu bu fiyatlarla satmaya devam etmemiz mümkün değil

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartların su birim fiyatlarında artış yapmayı bir zorunluluk haline getirdiğini belirterek yeni tarife için olağanüstü genel kurul çağrısı yaptıklarını söyledi. Mermutlu “Eğer bu fiyatlara su satmaya devam edersek bu işin sürdürülebilir olmadığını da İstanbulluların yakından bilmesini istiyoruz. İSKİ her ay yaklaşık 500 milyon lira civarında açık veriyor” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi'nde (İSKOM) basın toplantısı düzenledi. Mermutlu, Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle artan işletme giderlerini ve en son şubat ayında gerçekleştirilen olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nda istenen zammın reddedilmesi nedeniyle kurumun karşı karşıya kaldığı tabloyu anlattı.

“ÖZ KAYNAKLARIMIZLA YAPIYORUZ, SU FATURASI GELİRİNİ KULLANIYORUZ”

İSKİ'nin projeleri gerçekleştirirken ekonomik kaynağa ihtiyaç duyduklarını söyleyen Mermutlu “Bütün bu yatırımları gerçekleştirirken öz kaynak kullanıyor ve gelirlerimizin önemli bir kısmını su faturalarından elde ettiğimiz gelirler oluşturuyor. Tüm yatırım ve işletme giderlerimizin önemli bir kısmını siz İstanbulluların ödediği su paralarıyla karşılıyoruz” dedi.

“SU FİYATLARINDA 30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA 23.SIRADAYIZ”

Son 3 yıldan beri İstanbul'da su fiyatlarında önemli bir artış olmadığına dikkat çeken Mermutlu

“Hemen hemen 3 yıl önceki yani 2019 yılı başındaki fiyatlarla işletme ve yatırımlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun güçlüğünü sizler de takdir edersiniz. Bugün İstanbulluların su kullanan yüzde 86'lık dilimi, birinci kademe olan 0-15 metreküplük tarifeden su kullanıyor.

Bu tarifenin birim fiyatı ise 5.56 TL'dir. 5.56 TL'ye verdiğimiz 1 metreküp suyun parası ile hem içmesuyu hem de atıksu yatırımlarımızı aynı zamanda da işletmemizi yapıyoruz. Elektrik giderlerimizi karşılıyoruz.

Personel giderleri ile kimyasal madde masraflarımızı karşıladığımız gibi ayrıca bu 5.56 TL ile evlerden çıkan atıksuyu da topluyor ve çevreye zarar vermeden bertaraf ediyoruz. Bu fiyat 30 Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23.sıradadır” bilgilerini paylaştı.

“EN UCUZ FATURA İSKİ”

Mermutlu “Çok değerli İstanbulların da takdir edeceği gibi şu anda konutlarına gelen faturaların içerisinde en ucuzu İSKİ faturasıdır. Biz belirli aralıklarla su tarifesinde artışlar talep ettik. Ancak bu Genel Kurulumuz tarafından uygun görülmedi. Son dönemde dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan ekonomik gelişmeler sonucu idaremizin harcama kalemlerinde, enflasyonun çok üzerinde artışlar gerçekleşmiştir” dedi.

“BÜTÇENİN 15 MİLYAR ÜZERİNE ÇIKTI”

Mermutlu İSKİ bütçesi hakkında şu bilgileri verdi:

“1 milyar 300 milyon olarak ön gördüğümüz elektrik giderlerimiz 3 milyar Türk Lirası'na, 180 milyon liralık kimyasal madde giderlerimiz 570 milyon Türk Lirası'na, 2 milyar 50 milyon liralık personel giderlerimiz 2 milyar 500 milyon Türk Lirası'na, 170 milyon liralık doğalgaz-akaryakıt giderlerimiz 540 milyon Türk Lirası'na ulaşacak.

İçmesuyu ve atıksu yatırımlarımız ise 5 milyar liradan 6,7 milyar Türk Lirası'na yükselmiştir. Diğer giderlerle birlikte toplam 10 milyar 364 milyon lira olarak onaylanan 2022 yılı bütçemiz, maliyetlerde yaşanan son artışlar nedeniyle, şimdiden 15 milyar liranın üzerine çıkmıştır.”

“SU FİYATLARINDA DÜZENLEME GEREKLİ”

Mermutlu “Tüm bu veriler ışığında, üzülerek ifade etmek istiyoruz ki, İstanbul'a bugün verdiğimiz hizmeti kesintisiz sürdürmek, devam eden yatırımlarımızı tamamlamak ve şehrin ihtiyaç duyduğu yeni projelere başlamak için su fiyatlarında bir düzenleme yapılması gerektiği tartışmasız bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır” diye konuştu.

İstanbullulara ucuz su vermeye devam etmek istediklerini vurgulayan Mermutlu “Ancak, dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar, su birim fiyatlarında artış yapmayı bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu ekonomik gerçekler ışığında bir fiyat ayarlamasının gerekli olduğunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz” dedi.

“BARAJLAR DOLDU SUSUZLUK SORUNU ÖNGÖRMÜYORUZ”

Barajların doluluk oranının yüzde 90 doluluğa ulaştığını ve bu yaz için bir susuzluk problemi öngörmediklerini söyleyen Mermutlu “Ancak bu suyun kaynağından alınıp musluklara getirilinceye kadar önemli aşamalardan geçtiğini ve yüksek maliyetlere sebep olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Nasıl ham petrol işlenmeden doğal haliyle kullanılamazsa içmesuyu da ham haliyle kullanılamaz” dedi.

“BU FİYATLARLA SATMAYA DEVAM EDERSEK…”

Geçtiğimiz yaz yaşanan müsilaj sorununa dikkat çeken Mermutlu “İstanbul'un çevresi ve denizleri ile birlikte yaşanılabilir hale gelmesi için hangi yatırımlara öncelik verilmesi gerektiğini biliyoruz. Eğer bu fiyatlara su satmaya devam edersek bu işin sürdürülebilir olmadığını da İstanbulluların yakından bilmesini istiyoruz.

İSKİ her ay yaklaşık 500 milyon lira civarında açık veriyor ve yatırımlarını istediği şekilde gerçekleştiremiyor. Bu durum ileride telafisi zor durumların ortaya çıkmasına neden olacak ve o durumda da alınacak önlemler fayda etmeyecektir” dedi.

Mermutlu kurumun işletme giderlerindeki artışı da açıklayarak elektrik giderlerinin yüzde 239, personel giderinin yüzde 45, doğalgazın yüzde 458, motorinin yüzde 241 arttığını, işletme giderlerinin bir yıllık artış oranının yüzde 203 olduğunu vurguladı.

ZAM İÇİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Bütün bunları göz önünde bulundurarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan İSKİ Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmasını ve su tarifesinin acil olarak görüşülmesini talep ettiklerini açıkladı. Mermutlu, İstanbul halkını en az rahatsız edecek oranda zam arzu ettiklerini dile getirdi.

“SUYU KESMEYİZ, ÖNCELİĞİMİZ MUSLUKLARDAN AKITILMASI”

Gazetecilerin, su fiyatlarına zam yapılmazsa su kesintisi olup olmayacağı yönündeki sorusuna Mermutlu “Biz bu duruma İstanbul’un düşmesini arzu etmeyiz, buna müsaade de etmeyiz. Suyun musluklardan akıtılması öncelikli. Ancak ne olur, İstanbul’un ihtiyacı olan yatırımlar birikir.

Biz yatırımları öteleyerek bu açığı kapatırız. Ancak yatırımların ötelenmesinin de ileride İstanbul halkına faturaları olacak. Mesela müsilaj. Ya da yapmayı planladığımız henüz inşaat aşamasındaki yatırımlarımız var. Örneğin Kağıthane Tüneli. İkitelli iletim hattı ya da arıtma tesisleri. Bunların inşaatları gecikecektir” yanıtını verdi.

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