İSKİ uyardı: İstanbul’un 10 ilçesinde 10 saate varan su kesintisi
İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Maltepe, Pendik, Sultangazi, Tuzla ve Zeytinburnu'da 18 Ekim Salı günü 10 saate varan su kesintisi yaşanacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle; 18 Ekim 2022 Salı günü 10 saat süreyle bazı ilçelere su verilemeyeceğini duyurdu.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER
Arnavutköy: Anadolu Mah; Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bağcılar: Kirazlı Mah,Sancaktepe Mah,Yavuzselim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Güneşli Mah,Kazım Karabekir Mah; Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Başakşehir: Bahçeşehir 2Kısım Mah; Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beykoz: Tokatköy Mah,Yalıköy Mah,Çamlıbahçe Mah,Akbaba Mah,Dereseki Mah,Ortaçeşme Mah; Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenler: Kemer Mah; Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Maltepe: Zümrütevler Mah; Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Pendik: Kaynarca Mah,Doğu Mah; Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultangazi: Esentepe Mah; Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Tuzla: İstasyon Mah; Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Zeytinburnu: Beştelsiz Mah; Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.