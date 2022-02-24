İSKİ’den çağrı: Barajlar dolu ama tasarruf şart

İstanbul'da barajların doluluk oranları, son haftalarda yağan kar ve yağmurla birlikte ciddi miktarda artış gösterdi. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, "Kısa sürede bir su sıkıntısı öngörmüyoruz ancak barajlarımızda ne kadar su olursa olsun, su kullanım alışkanlıklarımızı değiştirmeli, suyu tasarruflu kullanmayı bir hayat tarzı haline getirmeliyiz" dedi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul'da yağışlar öncesinde yüzde 50'ler seviyesinde olan barajların doluluk oranları yüzde 80 seviyelerini aştı. 23 Şubat 2022 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı 2 milyon 739 bin metreküp olarak gerçekleşirken 24 Şubat 2022 tarihi itibariyle içmesuyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 80,61 olarak ölçüldü.

“İSTANBUL'U SUSUZ BIRAKMAMAK İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYORUZ”

Konu ile ilgili açıklama yapan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, “İstanbul'a 365 gün 24 saat kesintisiz ve içilebilir kalitede içme suyu sağlıyoruz. Bunu sağlamak için de Melen'den Istrancalar'a kadar geniş bir coğrafyada, 23 bin kilometreyi bulan altyapıyı yönetiyoruz. İstanbul'u susuz bırakmamak için tüm önlemleri ivedilikle alıyoruz.

Barajlarımızı ve baraj havzalarımızı koruyoruz. İçme suyunda kayıp-kaçak oranını düşürmek için çalışmalar yürütüyoruz. Şu an Melen Sistemi'nin kapasitesini günlük 735 bin metreküp arttıracak yeni bir pompa sisteminin çalışmalarını yürütüyoruz. Şehri susuz bırakmamak için tüm önlemleri alıyoruz” diye konuştu.

“SUYU TASARRUFLU KULLANMAYI HAYAT TARZI HALİNE GETİRMELİYİZ”

İSKİ'nin çalışmalarının yanı sıra İstanbulluların da suyu dikkatli kullanmaları gerektiğinin altını çizen Mermutlu, “Biz gereken çalışmaları yapıyoruz ancak İstanbulluların da suyu tasarruflu kullanmalarının önemi büyük. Bugün barajlarımızdaki doluluk oranı, bizleri mutlu ediyor.

Ancak, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklık, tüm dünyanın olduğu gibi bizim de suyu dikkatli kullanmamızı zorunlu kılıyor. İstanbullulara şunu söylemek istiyorum, kısa sürede bir su sıkıntısı öngörmüyoruz ancak barajlarımızda ne kadar su olursa olsun, su kullanım alışkanlıklarımızı değiştirmeli, suyu tasarruflu kullanmayı bir hayat tarzı haline getirmeliyiz” dedi.

İSKİ'DEN 10 PRATİK ÖNERİ

-Duş-banyo süresinin kısaltılması.

-Sıcak su kullanımlarında su ısınana kadar akan suyun bir yerde biriktirilmesi.

-Bulaşıkların sudan geçirilmeden bulaşık makinesinde yıkanması.

-Diş fırçalarken, tıraş olurken musluğun açık tutulmaması.

-Damlatan muslukların ve akan klozet rezervuarlarının tamir ettirilmesi.

-Sebze ve meyvelerin akan su yerine su dolu bir kabın içinde yıkanması.

-Çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam dolduktan sonra çalıştırılması.

-Lavaboların altlarında bulunan musluk vanalarının kısılması.

-Daha az su sarfiyatı yapan tuvalet rezervuarlarının tercih edilmesi.

-Araç yıkanıyorsa bunun akan su yerine bir kovaya doldurulan su ile yapılması.

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