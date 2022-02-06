Isparta’da elektrik felaketinin 4. günü

Isparta'da Perşembe günü sabahı başlayan kesintisiz 9 saat süren yoğun kar yağışı sebebiyle enerji nakil hatlarında meydana gelen yıkılmalar ve hat kopmalarından dolayı il genelinde bazı köy ve mahallelere yaşanan elektrik kesintisi bugün de devam ediyor.

İsmail AKIN

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Isparta’da Perşembe günü sabahı kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi bugün 4. gününe girdi. Sabah saatlerinde kent merkezi ve bazı ilçelere elektrik verilirken hala kentin yüzde 50’sinde elektrik olmadığı bilgisi verildi.

“SIKINTILAR KARŞISINDA VATANDAŞLARIMIZ KENDİ İMKANLARIYLA MÜCADELE EDİYOR”

Konu hakkında açıklamada bulunan İYİ Parti Isparta İl Başkanı Hasan Büyükçam şunları söyledi; “Bugün itibariyle kent merkezine elektrik verilmiş fakat bazı mahalle ve köylerimizde hala elektrik yoktur. Genel itibariyle yanlış bilgilendirme yapılmaktadır. Kentin yüzde 90’nına elektrik geldi ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bazı ilçelerimizde enerji var. Ancak yüzde 50’sinde yoktur. Enerji sabah saatlerinde gelmiştir.

Isparta hala karla mücadeleye devam etmektedir. Isparta’da bir afet durumunun olmadığı yönünde, ‘kar Isparta’yı olumsuz etkilemedi’ diye bir açıklaması var Belediye Başkanının. Fakat çatıları çöken işletmeler, çatıları çöken besihaneler vardır. Köylülerimiz hayvanlarını elektrik olmadığı için sağamamaktadır. Bu sebepten dolayı hayvanların zehirlenmesi ve verimliliğinin düşmesi söz konusudur. Bu yaşanan sıkıntılar karşısında vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla mücadele etmektedir.

“YAŞANAN FELAKETİN 4. GÜNÜNDEYİZ”

Kesintiden dolayı ölümlerin yaşandığını fakat bu bilgilerin hala somut bilgilere ulaşılamadığını aktaran Büyükçam; “Sosyal medyadan takip ettiğimize göre bir öğrencimizin yazısıyla karşı komşusunun oksijen tüpüne bağlı elektrik kesilmesinde dolayı vefat ettiği haberi vardır. Fakat net-somut bir bilgi elimize ulaşmamıştır.

Yine aynı şekilde Yalvaç ilçemizde 70 yaşında ki bir vatandaşımız soğuktan dolayı hayatını kaybettiği bilgisi vardır fakat açıklama olarak bize ‘akli sağlığı yerinde değil’ diye bilgi verilmiştir. Daha somut verilere ulaşamadık. Kent merkezinde elektrik anlamında hayat normale döndü. Fakat belediyenin çalışmaları anlamında normale dönmemiştir. Hala ara sokaklar kapalıdır. Ana arterler açılmıştır. Bugün yaşanan felaketin 4 günündeyiz, ilk günden sonra yağış olmamasına rağmen, hala tam anlamıyla temizlik yapılabilmiş değildir” diye konuştu.

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