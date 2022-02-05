Isparta’da elektrik kesintisi çilesi: Bazı noktalarda 70 saatten fazladır devam ediyor

Isparta'da elektrik kesintilerinin bazı mahallelerde devam ettiği öğrenildi. Elektrik kesintisi bazı noktalarda 72 saati aşarken, 20 bin aboneye henüz elektrik verilemediği açıklandı.

İsmail AKIN

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Hava sıcaklığının eksi 7 derecelere indiği, 1 metreye kadar kar kalınlığına ulaşıldığı Isparta'da elektrik kesintisi günlerce sürdü. Abonelerin yüzde 93’üne enerji verildiği açıklanırken, bazı yerlerde elektrik kesintileri 72 saati aşkın süredir devam ediyor.

“ÖNLEM ALINSAYDI REZALET OLMAZDI”

2003 yılından beri Isparta'da yaşayan emekli öğretmen ve Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Mevlüt Özil, “Böyle bir kar en son 20 yıl önce yağmıştı. Alınabilecek önlemler alınsaydı böyle bir rezalet olmazdı” dedi.

“KOMŞULAR ÜŞÜTÜP HASTA OLDU”

Şu an evinde elektriğin geldiğini belirten Özil, 2 gün boyunca elektriksiz kaldıklarını anlatarak, “Sobayla ısındık. Evin tamamı buz gibiydi. Mahallede elektrik yoktu. Araçların hareket etmesi de mümkün değildi. Kar temizliği rezaletti. Komşularımızın evi buz gibiydi, hepsi üşütüp hasta oldu. Bugün yollar güneşin de etkisiyle biraz açıldı. Bu yüzyılda, bu şekilde olmaması lazım” diye konuştu.

BAKAN DÖNMEZ AÇIKLADI: 20 BİN ABONEYE ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Edinilen bilgiye göre Isparta'nın bazı mahallelerinde elektrik kesintileri devam ediyor. Yaşanan aksaklıklar üzerine bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta’ya gitti. Bakan Fatih Dönmez, kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği, elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'da valilik bünyesinde 112 Çağrı Merkezi'nde kurulan kriz merkezinde toplantı yaptı.

Bakan Dönmez; TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Ömer Seymenoğlu ile kurum amirlerinden bilgi aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da en kısa sürede hayatı normalleştireceklerini belirterek, “Şu an itibarıyla il genelinde 299 bin aboneden yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumda. Kalan 20 bin abonemize elektrik verilmesiyle ilgili ekiplerimiz canla başla çalışmaktadır” dedi.

113 BİN MESKEN ELEKTRİKSİZ KALDI

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'den dün yapılan açıklamada kesintilerin başladığı ilk anda Isparta ili, ilçe ve köylerinde 113 bin aboneye elektrik verilemediği belirtilmişti.

“ÇOCUKLAR HASTA OLMAYA BAŞLADI”

Kentin farklı bölgelerinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi yurttaşları da çileden çıkarırken, CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada kentin önemli bölümüne elektrik verildiğini fakat kent merkezindeki bazı mahallerde ve kırsal kesimde hâlâ elektriklerin kesik olduğunu söyledi.

Halıcı açıklamasının devamında şunları söyledi:

* Bugün sabah itibariyle bize gelen, birçok yerde elektrik gelmeye başladığıydı. Fakat gün içerisinde tekrar kesilmeler meydana geldi. Mahallelerimizde ve köylerimizde bu enerji hatları kopuk olduğu için jeneratör bile gelse enerji hatları yapılamıyor. Maalesef hâlen sıkıntılar devam ediyor.

“DAVRAZ MAHALLESİ’NDE KESİNTİ 80 SAATİ BULDU”

* Davraz, Halıkent, Batıkent gibi taşrada birçok köyde şu anda hâlâ elektrik yok. Bana bildirildiğine göre, Davraz Mahallesi’de 80 saattir elektrik yokmuş. Bu inanılmaz bir şey, insanlar perişan oldu. Bunun yanında artık sağlık sorunları da baş göstermeye başladı.

* Cihaza bağlı olanlar var, COVID olanlar var, çocuklar hasta olmaya başladı. Bu elektrik dağıtım şirketi özelleştikten sonra yeterli yatırımı yapmadığı için bölgemizde yaşıyoruz bu sıkıntıları. Denetleyen de olmamış. Yani bu yanlış özelleştirmenin bedelini ödüyoruz şu anda.

“İNSAN HAYATI TEHLİKEYE GİRİYOR”

Kentte çok ciddi bir koordinasyonsuzluk olduğunu da aktaran Halıcı açıklamasına şöyle devam etti:

* Şu anda daha yeni yeni koordinasyon oluşmaya başladı. Biz onun da bedelini ödedik. Perşembe günü saat 05.00’de kar yağışı başladığında yoğun olduğu belliydi. Biriken karda da bu sıkıntıları yaşamamamız gerekiyordu.

* Yaklaşık 20 sene önce böyle bir kar yağışı görmüştük, fakat elektrik kesintisi yaşamamıştık. Bu elektrik kesintisi akıl alır gibi değil. Hayatı durdurdu. İnsan hayatı tehlikeye girmeye başladı artık. Okulların tatil olmasıyla ilgili Ispartalı hemşehrilerimizin bir beklentisi var.

* Bugün yine buzdan düşüp kolunu bacağını kıran çocukların haberi geldi bize. Bu çocuklar nasıl okula gidecek? Burada seralar ve bazı hayvan barınaklarının çatısı çöktü. Soğuk hava deposunda bulunan elmalar var.

* Jeneratörler yeterli gelmediğinde bu elmaları da muhafaza etmek mümkün değil. Bu konudaki zararın da tanzim edilmesini bekliyoruz. Vatandaşa bu konuda mutlaka destek olunmalı Isparta’da.

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