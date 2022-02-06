Ispartalı vatandaşın isyanı: 5 gün mağarada yaşar gibi yaşadık

CHP heyetine dert yanan Ispartalı vatandaş, "Cenazemiz olsa cenazemizi kaldıramayacağız. Yetkili birisi gelmiyor. Elektriğimiz 5 gündür yok. Biz mağarada yaşar gibi yaşadık” diyerek isyan etti.

Sozcu.com.tr

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CHP heyeti, elektrik kesintilerinin 4 günü aştığı Isparta'yı ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın da bulunduğu heyette CHP heyeti, Ispartalıların sıkıntılarını dinledi.

“SU ŞİŞELERİNE SICAK SU DOLDURUP VÜCUTLARIMIZA TUTTUK”

Bir Ispartalı vatandaş şöyle konuştu; “Bütün sitede hiç elektrik yoktu. Isınma gibi bir durumumuz yoktu. Ocakların üzerinde su kaynattık. Su şişelerini sıcak su doldurup insanlar vücutlarına tuttu. Hiçbir destek verilmedi. Biz Isparta'nın öbür ucundaki yakınlarımıza gittik. Yakını olmayan, gidecek yeri olmayan insanlar vardı burada. Şarjları bitti yardım da isteyemediler. Burada hiçbir destek verilmedi.”

“HEPSİ TESLİM OLMUŞ ENERJİ LOBİLERİNE”

Ahmet Akın ise, “Elektrik dağıtım şirketlerine bu yatırımları yapmadılar. Hepsi teslim olmuş enerji lobilerine. İşte bedelini de vatandaş ödüyor” yanıtını verdi.

“MAĞARADA YAŞAR GİBİ YAŞADIK”

Bir Ispartalı vatandaş da, “Cenazemiz olsa cenazemizi kaldıramayacağız. Yetkili birisi gelmiyor. Elektriğimiz 5 gündür yok. Biz mağarada yaşar gibi yaşadık” diyerek isyan etti.

“İKTİDAR BURADA VATANDAŞI KADERİNE TERK ETTİ”

Ahmet Akın da ziyaretleri sonrasında şu açıklamalarda bulundu; “Isparta elektrik kesintisi ile günlerdir kara kışta feryat ediyor. Hiçbir enerji alt yapı yatırımı yok, denetleyen yok, vatandaşımızın sesini duyan yok. Söz konusu zam olduğunda mangalda kül bırakmayan iktidar, vatandaşı çoluk çocuk adeta kaderine terk etmiş durumda.”

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