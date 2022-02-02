İstanbul 2021’de 1 milyar metreküpün üzerinde su tüketti
İSKİ, 2021 yılında İstanbul’a 1 milyar 74 milyon metreküp içme suyu verdi. İstanbul’da su tüketimi ağustos ayında rekor kırdı.
2021 yılı istatistiklerini açıklayan İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'a verilen toplam su miktarı 1 milyar 74 milyon metreküp oldu.
Şehre günlük ortalama 2 milyon 950 bin metreküp su verildi.
AĞUSTOS'TA REKOR SU TÜKETİMİ
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını ve hava sıcaklığına bağlı olarak 6 Ağustos 2021'de şehre verilen su miktarı 3 milyon 484 bin 386 metreküp ile rekor kırdı.
Aynı yılın 13 Ocak tarihinde ise 2 milyon 615 bin 530 metreküp ile su tüketimi en düşük seviyede seyretti. 2021 yılında, İstanbullulara sağlanan suyun yüzde 67'lik kısmı Avrupa Yakası, yüzde 33'lük kısmı ise Anadolu Yakası'nda tüketildi.