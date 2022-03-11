İstanbul Atlas Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde...

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İstanbul Atlas Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

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