İstanbul barajlarında sevindiren artış

Yoğun kar yağışının ardından gelen yağmur İstanbul'un barajlarına yaradı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 35'lerde olan doluluk seviyesi 3 Şubat itibariyle yüzde 64,66'ya yükseldi.

Sozcu.com.tr

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İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 21 Ocak günü yüzde 52.84 olarak ölçüldü. Yoğun kar yağışı ile birlikte barajların doluluk oranı artmaya başladı. 26 Ocak itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 54.68'e yükseldi. 3 Şubat’ta ise bu rakam yüzde 64,66 olarak ölçüldü. Uzmanlar kar yağışlarının doluluk oranlarına asıl etkisinin yeraltı su kaynaklarının beslenmesi ile ortaya çıktığını belirttiler.

GEÇEN KIŞ YÜZDE 33,37 İDİ

İSKİ'nin verilerine göre geçtiğimiz yıl 26 Ocak günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 33.37, toplam su miktarı 289 milyon metreküptü.

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