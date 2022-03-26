İstanbul Boğazı’nda ikinci kez mayın alarmı

Sarıyer-Garipçe açıklarında ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi. İhbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.

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Bugün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı girişinde Ukrayna’nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri balıkçılar tarafından Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri tarafından incelemeye alınan mayınla birlikte boğaz girişinde arama çalışmaları başlatılmıştı. Arama çalışmalarına askeri helikopter de havadan destek vermişti.

HULUSİ AKAR’DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret için geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda da inceleme ve denetlemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından gazetecilerin “İstanbul Boğazı açıklarında bulunan mayına benzer cisimle” ilgili sorusunu yanıtlayan Akar şu ifadeleri kullandı:

* Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden ‘mayın benzeri bir cisim görüldüğüne' dair bilgi geldi. Unsurlarımız zaten o bölgelerde yoğun şekilde devriyelerini, görevlerini sürdürüyordu. Süratli bir şekilde SAS timimiz bölgeye intikal ettirildi. Söz konusu cismin mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekildi.

* İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı.

* Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor.

İKİNCİ MAYIN TESPİT EDİLDİ

Sarıyer-Garipçe açıklarında ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi. İhbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı. (İHA)

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