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İstanbul Havalimanı’nda bir salgın tedbiri kaldırıldı

Corona virüs önlemleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla İstanbul Havalimanı girişinde uygulanan mecburi bilet kontrolü bugün itibariyle kaldırıldı. Yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler havalimanına alınacak.

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İstanbul Havalimanı’nda bir salgın tedbiri kaldırıldı

Salgın önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından, biletli yolcu dışında havalimanına girişler yasaklanmıştı.

Alınan karar doğrultusunda bugün itibariyle havalimanı giriş kapılarında uygulanan bilet kontrolü kaldırılırken, yolcu dışında vatandaşların havalimanına girişlerine izin verilmeye başlandı.

Havalimanına yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler 1,3,4,5,9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına giriş yapabilecek. (DHA)

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