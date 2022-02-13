İstanbul il başkanlığı duyurdu! CHP’nin acı kaybı

CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi ve İş Dünyası Komisyonu üyesi Seyhan Kahraman, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İş Dünyası Komisyonu üyemiz ve Esenyurt Belediyesi Meclis Üyemiz Seyhan Kahraman'ın vefatının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesinin, sevenlerinin ve partimizin başı sağ olsun” denildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise şu mesajı paylaştı;

“Esenyurt’umuza birlikte hizmet etmekten onur duyduğum CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyemiz Seyhan Kahraman, Ardahan ziyaretlerimiz sırasında geçirdiği ani kalp krizi sonucu ne yazık ki yaşamını kaybetti. Çok üzgünüm. Onu güler yüzü, bitmeyen enerjisi ile hatırlayacağız. Seyhan Kahraman’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, belediyemize ve partimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun kardeşim…”

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