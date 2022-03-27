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İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi gerçekleştirecek.

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İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Okan Üniversitesi mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların  ilanın  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (on  beş)  gün  içerisinde,  şahsen  veya posta  yoluyla  başvurmaları  gerekmektedir.  Süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  geçerli kabul edilmeyecektir.

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