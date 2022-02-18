İstanbul’da 10 ilçede IŞİD operasyonu
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik 10 ilçede 15 adrese operasyon düzenlendi. Baskında yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü IŞİD’e yönelik çalışma yapan polis, Irak ve Suriye’deki çatışma bölgeleri ile bağlantılı bazı şüphelileri belirledi.
Alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda çalışma genişletildi. Çalışmalarda terör örgütü ile bağlantısı bulunan 13 şüpheli tespit edildi.
Çalışmaların ardından operasyon kararı verildi. İstanbul’da 10 ilçede 15 farklı adrese yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.