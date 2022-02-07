İstanbul’da 2021 böyle geçti: Covid salgını ve ekonomik sıkıntılar

Her ay düzenli olarak İstanbulluların nabzını tutan İBB’nin verilerine göre 2021 yılı boyunca ev içindeki gündem salgın ve ekonomik sıkıntılar oldu. İstanbullular 2021’i kaygı ve stresle geçirdi.

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İBB İstanbul Planlama Ajansı tarafından her ay düzenli olarak yapılan “İstanbul Barometresi” araştırmasının 2021 genel sonuçları açıklandı.

12 ay boyunca İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul'un nabzını tutuldu.

EV İÇİ GÜNDEM: COVİD VE EKONOMİ

Yapılan araştırmada geçtiğimiz yıl boyunca her ay İstanbullulara “Bu ay ev ve aile içinde kendi en önemli gündeminiz neydi?” sorusu yöneltildi.

Gelen yanıtlar incelendiğinde ilk iki sırada COVID-19 salgını ve ekonomik sorunların olduğu görüldü.

Araştırmanın gerçekleştiği ilk aylarda COVID-19'un ekonomik sorunlara oranla daha yüksek bir orana sahip olduğu görülürken, mayıs ayı itibariyle ekonomik sorunların ev içerisinde en önemli gündem olduğunu belirtenlerin oranında artış yaşandı.

İSTANBULLU GEÇİNEMİYOR

Araştırmada İstanbulluların aylık geçinme durumları da incelendi. Katılımcıların geçinme durumları incelendiğinde tüm aylarda geçinecek kadar kazanamadığını belirten katılımcıların oranının, geçinebildiğini ve birikim yapabildiğini belirten katılımcılardan daha yüksek olduğu görüldü. İstanbullular 2021'i kaygı ve stresle geçirdi.

İKİLİ SAAT UYGULAMASI

İstanbullular mart ayının önemli bir gündem konusu olan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini desteklemedi.

İstanbulların yarısından fazlası ikili saat uygulamasına dönülmesini istediğini söyledi.

İSTANBUL'UN İLK ÜÇ SORUNU

İstanbullulara göre İstanbul'un en önemli üç sorunu incelendiğinde 12 ay boyunca ulaşım, ekonomik sorunları ve depremin en önemli sorunlar arasında yer aldığı ortaya çıktı. Göçmen ve mülteciler başlıklarının ise gündeme bağlı olarak en önemli sorunlar arasına girdiği de görüldü.

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