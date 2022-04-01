Abone Ol

İstanbul’da 7 ilçede IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da 7 ilçede terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 

Habip ATAM
Yayınlanma: 10:43 - 01 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da 7 ilçede IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve İstanbul’da da faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler yönelik 7 ilçede 15 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

IŞİD'li terörist Konya'da yakalandı İlginizi Çekebilir IŞİD'li terörist Konya'da yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster