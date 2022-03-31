İstanbul’da barajlar taşacak mı? Valilikten açıklama geldi

İstanbul'da Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarında su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı, seviyenin yükselmesi halinde kontrollü su verileceği duyuruldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul’da son aylardaki kar yağışı barajlardaki su seviyesini artırdı, yüzleri güldürdü. Ancak bu kez de ‘barajlar taşar mı?’ sorusu gündeme geldi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan son açıklamaya göre, 3 barajdaki su maksimum seviyeye yaklaştı. Su tahliyesinin gündeme geldiğini ifade eden Valilik açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“DEVAM ETMESİ HALİNDE…”

“Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü'nce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir.”

İlginizi Çekebilir İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 88,63'e ulaştı

İlginizi Çekebilir Kar yağışının barajlara etkisi oldu mu? İşte İstanbul'da son durum