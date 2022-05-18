İstanbul’da beklenen yağış başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 85 oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başlarken, mega kentte trafik yoğunluğu ise yüzde 85 oldu.

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Meteorolojinin uyarılarının ardından mega kent İstanbul’da beklenen yağış bazı bölgelerde etkili olmaya başladı. Yağış trafiği de etkiledi.

Vatandaşlar mesai saatinin bitmesiyle birlikte yollara düştü. İBB’nin yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu ise saat 18.00 itibariyle yüzde 85 oldu.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından, İstanbul'da beklenen yağış bazı ilçelerde etkili oldu.

Başakşehir, Eyüpsultan, Sultangazi ve Bahçelievler başta olmak üzere birçok ilçede yağışın etkili olduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yağışın 20 Mayıs Cuma gününe kadar etkili olacak.

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