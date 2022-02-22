İstanbul’da büyük yangın: İki fabrika alevler içinde

İstanbul Tuzla'da iplik fabrikasında yangın çıktı. Yükselen alevler yandaki karton fabrikasına da sıçradı. Sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi her iki fabrikadaki alevlere müdahale ediyor.

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Tuzla’da iplik fabrikasında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Sahil Bulvarı’nda bulunan iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yükselen alevler yandaki karton fabrikasına da sıçradı.

Çevre illerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi her iki fabrikadaki alevlere müdahale ediyor. İHA-DHA