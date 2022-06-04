Balıkesir’de art arda depremler! İstanbul ve birçok ilde hissedildi

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de art arda 2 deprem meydana geldi. 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde açıklanan deprem İstanbul ve birçok ilde de hissedildi.

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Türkiye’de art arda depremler meydana geldi. Akşam saatlerinde Muğla’da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Balıkesir’de saat 01.13’te merkez üssü Karesi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Bu depremden kısa bir süre sonra ise saat 01.58’de yine Balıkesir’in Karasi ilçesinde 4.7 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. Korkutan deprem İstanbul ve birçok ilde hissedildi.

KANDİLLİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Büyük korkuya neden olan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 4.9 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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