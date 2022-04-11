Karadeniz’de deprem! İstanbul’da da hissedildi (Son depremler)

Karadeniz'de saat 20.38'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4.5, AFAD 4.4 ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) 4.8 olarak duyurdu. Deprem İstanbul ve birkaç ilde hissedildi.

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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, saat 20.38’de Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve birkaç ilde hissedildi.

AYRINTILAR GELİYOR…

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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