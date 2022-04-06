İstanbul’da garip yolculuk! Ne yaptıklarını kimse anlayamadı

İstanbul Bağcılar'da iki minibüsün yolculuğu görenleri şaşkına uğrattı. Sürücülerin ne yaptıklarını kimse anlayamadı.

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Bağcılar İSTOÇ yolunda trafikte seyir halindeyken birbirlerine çarparak ilerleyen 2 minibüs, sürücüleri şaşkına çevirdi.

Bir minibüsün önündeki diğer minibüse zaman zaman çarptığı, zaman zaman da dokunarak ilerlemeye çalıştığı o anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KORNALARLA TEPKİ GÖSTERDİLER

Sürücülerin tehlikeli yolculuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen trafikteki diğer sürücüler ise, minibüslerin bu tehlikeli yolculuğuna kornalarına basarak tepki gösterdiler.

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