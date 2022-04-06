İstanbul’da garip yolculuk! Ne yaptıklarını kimse anlayamadı
İstanbul Bağcılar'da iki minibüsün yolculuğu görenleri şaşkına uğrattı. Sürücülerin ne yaptıklarını kimse anlayamadı.
Bağcılar İSTOÇ yolunda trafikte seyir halindeyken birbirlerine çarparak ilerleyen 2 minibüs, sürücüleri şaşkına çevirdi.
Bir minibüsün önündeki diğer minibüse zaman zaman çarptığı, zaman zaman da dokunarak ilerlemeye çalıştığı o anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
KORNALARLA TEPKİ GÖSTERDİLER
Sürücülerin tehlikeli yolculuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen trafikteki diğer sürücüler ise, minibüslerin bu tehlikeli yolculuğuna kornalarına basarak tepki gösterdiler.