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İstanbul’da ‘geçinemiyoruz’ eylemi

Hayat pahalılığına ve zamlara isyan eden vatandaşlar İstanbul Kadıköy'de eylem düzenledi. Eylemde 'Zamlar geri alınsın', 'Bu zamlarla yaşayamıyoruz' sesleri yükseldi.

Yayınlanma: 18:19 - 20 Şubat 2022 Güncellenme:
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Artan hayat pahalılığına, faturalara yapılan zamlara karşı ‘Geçinemiyoruz' diyenler, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Beşiktaş İskele Meydanı önünde toplandı.

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Miting havasında düzenlenen eyleme çok sayıda vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı.

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“ARTIK YETER”

Eylemde ‘Ödeyemiyoruz faturaları yakıyoruz', ‘Zamlar geri alınsın', ‘Artık yeter', ‘Tükenen tüketici kazanan bezirgan’ yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

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Çok sayıda vatandaş da eyleme faturalarını getirdi.

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“BU ZAMLARLA YAŞAYAMIYORUZ”

Eylemde söz alan emekli ev kadını vatandaş, “Bu zamlarla yaşayamıyoruz. Evde gündüzleri doğalgaz faturası çok gelmesin diye kombiyi kapatıyoruz. Hani bize söylüyorlar ya ‘Evde atletle gezin' diye. Ne atlet ile gezmesi? Tam tersi battaniyeler ile oturuyoruz. Ucuz pirinç, bulgur, yağ nerede diye market market dolaşıyoruz. Ben tencereyi kaynatmak istiyorum ama kaynatamıyorum” diye konuştu.

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