İstanbul’da iki gencin ölümünde ‘toplu intihar’ iddiası

İstanbul’da Cemre B.(20) Mehmet Bilal B. (23) bir evde başlarından vurulmuş olarak bulundu. Cemre B. hayatını kaybetti. Mehmet Bilal B. ise hastaneye kaldırıldı. İki ismin, Y.İ.B. isimli arkadaşlarıyla intihar etmek için bir araya geldiği öğrenildi. Y.İ.B.’nin arkadaşlarının cesedini görünce toplu intihardan vazgeçtiği belirtildi.

Habip ATAM

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Olay, Kartal, Esentepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3. katında yaşandı.

İddiaya göre, Cemre B., Mehmet Bilal B. ve arkadaşları Y.İ.B., sabah saatlerinde evde bir araya geldi.

Evde görüşen arkadaşlardan Cemre B. ve Mehmet Bilal B. başlarından vuruldu. İki isim kanlar içerisinde kalırken Y.İ.B. sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen ekipler Cemre B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Mehmet B. ise hastaneye kaldırıldı.

“İNTİHAR İÇİN BİR ARAYA GELDİK”

Polis olayla ilgili Y.İ.B.'nin ifadesine başvurdu. Y.İ.B., “Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve Mehmet Bilal tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim.” dediği öğrenildi.

‘BENİ BİLAL'İN YANINA GÖMÜN'

Gençlerin toplu intihar için bir araya geldiği öğrenilirken, 3 gencin de intihar notu ortaya çıktı.

Cemre B.'nin notunda “Diyarbakır ve Adana'ya gömmeyin, beni Bilal'in yanına gömün” dediği belirtilirken ailesine de “Beni sevmeniz için her şeyi yaptım” şeklinde not bıraktığı öğrenildi.

‘SİZİ ÇOK ÜZDÜM'

Ağır yaralı olan Mehmet Bilal B.'nin ise “Burak ağabey sana layık olamadım… Babam gibiydin. Anne ve baba sizi de çok üzdüm. Kusura bırakmayın” dediği öne sürüldü.

‘SİZİ ÇOK ÜZDÜM'

Son anda intihardan vazgeçen Y.İ.B.'nin mektubunda ise “Bugün hayatımın son günü, sizden tek isteğim amcamın yanına gömün. Bilal'i de benim yanıma, yan yana gömün” dediği öğrenildi.

Cemre B.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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